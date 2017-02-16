Tinder Video İşine Giriyor

Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder, Los Angeles merkezli video uygulaması girişimi Wheel'i satın aldığını duyurdu. Wheel, Snapchat benzeri video hikayeler oluşturabilme özelliğiyle ön plana çıkmıştı.

Wheel, ilk olarak 2015 yılında Ferris ismiyle servis vermeye başlamıştı. İki milyon dolarlık yatırım alarak hayatına başlayan uygulama insanlara kolay, eğlenceli ve izlenebilir mobil videolar hazırlamanın yanı sıra, aileniz ve arkadaşlarınızla videolar üzerinde işbirliği yapmanın da bir yolunu sunmayı amaçlıyordu. Geliştirilen uygulamaya eklediğiniz videoları herkese açık hale getirdiğinizde, o videolara başka insanlar da katkı yapıyor ve ortaya ilginç hikayeler çıkması sağlanıyordu.

Orijinal bir fikir olmasına rağmen yeterli ilgiyi göremeyen Wheel, App Annie isimli istatistik sitesine göre fotoğraf ve video kategorisinde ancak 524. sıraya gelebilmişti. Tinder ile yapılan anlaşmadan sonra Wheel'in yöneticileri Tinder'a katılırken, uygulamanın akıbetine dair açıklama yapılmadı. "Uygulamayı geliştirmek için her zaman yenilikçi fikirlere açığız" demekle yetinen Tinder yöneticilerinin, uygulamaya bir video ekleme özelliği getirip getirmeyeceği ise henüz belirsiz.

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