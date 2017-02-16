?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımTinder Video İşine Giriyor

Tinder Video İşine Giriyor

tinder wheel

Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder, Los Angeles merkezli video uygulaması girişimi Wheel'i satın aldığını duyurdu. Wheel, Snapchat benzeri video hikayeler oluşturabilme özelliğiyle ön plana çıkmıştı. 

Wheel, ilk olarak 2015 yılında Ferris ismiyle servis vermeye başlamıştı. İki milyon dolarlık yatırım alarak hayatına başlayan uygulama insanlara kolay, eğlenceli ve izlenebilir mobil videolar hazırlamanın yanı sıra, aileniz ve arkadaşlarınızla videolar üzerinde işbirliği yapmanın da bir yolunu sunmayı amaçlıyordu. Geliştirilen uygulamaya eklediğiniz videoları herkese açık hale getirdiğinizde, o videolara başka insanlar da katkı yapıyor ve ortaya ilginç hikayeler çıkması sağlanıyordu.

Orijinal bir fikir olmasına rağmen yeterli ilgiyi göremeyen Wheel, App Annie isimli istatistik sitesine göre fotoğraf ve video kategorisinde ancak 524. sıraya gelebilmişti. Tinder ile yapılan anlaşmadan sonra Wheel'in yöneticileri Tinder'a katılırken, uygulamanın akıbetine dair açıklama yapılmadı. "Uygulamayı geliştirmek için her zaman yenilikçi fikirlere açığız" demekle yetinen Tinder yöneticilerinin, uygulamaya bir video ekleme özelliği getirip getirmeyeceği ise henüz belirsiz. 

İndir7 MB
Tinder Android
Tinder Android Android için Arkadaşlık Uygulaması

İndir9.6 MB
Tinder iOS
Tinder iOS iPhone ve iPad için Arkadaşlık Uygulaması

Spotify ve Tinder Güçlerini Birleştiriyor: Önce Müzik Zevkleriniz Buluşsun!

Editöre Yaz:
Yazar: - 16.02.2017

Tinder Video İşine Giriyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Güncelleme Taklidi Yapan Android Virüsüne Dikkat Edin! Güncelleme Taklidi Yapan Android Virüsüne Dikkat Edin! Güvenlik uzmanları, Android telefonları tehdit eden yeni bir virüs keşfettiler. Adobe Flash Player taklidi yapan ve sizden güncelleme izni isteyen…
Tesla, Alman Kahramanın Masraflarını Üstlendi Tesla, Alman Kahramanın Masraflarını ÜstlendiTesla Model S marka araba sahibi  47 yaşındaki Manfred Kick, otobanda seyir halindeyken hatalı bir sürücü fark etti. Dikkatli baktığında sürücüsünün,… Kapalı Mekanlarda Sigara İçenleri İhbar Edebileceğiniz 'Yeşil Dedektör' ile Tanışın Kapalı Mekanlarda Sigara İçenleri İhbar Edebileceğiniz 'Yeşil Dedektör' ile TanışınKapalı alanlarda sigara içmenin yasaklanması pek çok kişi tarafından eleştirilse de, toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Sigara…
Injustice 2, Android ve iOS Platformlarına da Gelecek Tüm Dünya Nusret’in Peşinde

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ

Tamindir E-Bülten