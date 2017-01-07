Tinder'dan Anlam Yüklü VR Başlığı

Tinder belirli mesafeler içerisinde bulunan kişileri eşleştiren bir tür çöpçatanlık uygulaması olmasına rağmen teknolojiyi de yakından takip ederek kendisini güncelliyor. Fakat TinderVR böylesine bir teknoloji takibinden ziyade, insanlara başka bir mesaj verme amacı güdüyor.

Kendi belirlediğiniz bir mesafe, yaş aralığı, cinsiyet gibi kimi seçeneklere göre karşınıza tanımadığınız insanların profillerini getiren ve birbirinizi beğenmeniz durumunda muhabbet etmenizi sağlayan Tinder, bugüne kadar hep farklı çalışmaları ile karşımıza çıkmıştı. Bu sefer tanıttığı TinderVR isimli başlıkla uygulamayı sanal gerçekliğe taşımak yerine, bizlere küçük bir mesaj vermeye çabasına girişti.

İlerleyen yılların en önemli teknolojisi olmaya aday olan sanal gerçeklik, bugüne kadar bütün büyük şirketleri kendisine çekmeyi başardı. Fakat Tinder, tanıttığı TinderVR ile insanlara sanal gerçeklik yerine birbirinizin gözlerine bakarak, asıl gerçekliğin önemini anlatmaya çalıştı. Hemen aşağıdaki videoda da görebileceğiniz gibi öncelikle bize bir sanal gerçeklik başlığı gibi sunulan TinderVR, ardından iki insanın başına geçirdiği ve sadece birbirlerine bakabildikleri bir alet olarak karşımıza çıkıyor. Tanıtım yazısında yer alan şu ibare ise bizlere her şeyi özet geçiyor: “Geleceğe hoş geldiniz. Gelecek, tamamen insan ilişkilerini içeriyor. Siz de deneyin, hoşunuza gidebilir!”

Gerçekten geliştirilen ve Tüketici Elektroniği Fuarı 2017 (CES 2017)'de tanıtılan bu başlığın birkaç fotoğrafını da hemen aşağıda görmeniz mümkün. Oldukça ilginç durduğu kesin!

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