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Tinder'ın Zengin ve Ateşli İnsanlar İçin Özel Hizmeti Olduğu Ortaya Çıktı

Tinder Select

Tinder, büyük beğeni toplayan popüler çöpçatanlık uygulamalarının başında geliyor. Fiziksel olarak birbirinden hoşlanan insanların bir araya gelmesine imkan sağlayan uygulama, her geçen gün gelişiyor ve yeni özellikler kazanıyor. Şimdi ise Tinder'ın zengin ve ateşli insanlara özel hizmeti olduğu ortaya çıktı. 

Tinder, salt gizlilğin olduğu, zenginlerin, ünlülerin ve ateşli insanlar için uygulamalanın ayrı bir katmanını işletiyor gibi görünüyor. TechCrunch'ın ortaya çıkardığı bu hizmet, Tinder Select adlı sürümün sessizce büyütüldüğünü bildirdi. Tamamen ayrı bir uygulama olarak değil, ancak Tinder uygulamasının ayrı bir katmanı olan bu hizmet, mevcut kullanıcı havuzunun dahil olmadığı ve sadece özel insanların alındığı bir ortamda büyümesini gerçekleştiriyor.   

Tinder Select'e erişimin nasıl olduğu bilinmiyor. TechCrunch, mevcut kullanıcı havuzunun "CEO'lar, süper modeller, diğer hiper çekici ve zengin olma yolunda emin adımlarla ilerleyen insanlardan" oluştuğunu söylüyor. 

Açıkçası bu özel insanlar tabiri oldukça itici görünüyor. Belki bu uygulamaya milyonlarca dolar ödüyorlardır, ancak yapay bir cehennemde yaşadıklarını unutuyorlar. 

İndir7 MB
Tinder Android
Tinder Android Android için Arkadaşlık Uygulaması

İndir9.6 MB
Tinder iOS
Tinder iOS iPhone ve iPad için Arkadaşlık Uygulaması

Tinder Kullananlara Müjde, Artık Partnerinizi Yapay Zeka Bulacak

Tinder Video İşine Giriyor

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Yazar: - 08.03.2017

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