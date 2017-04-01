Tiny Bombers, klasikler arasına giren efsane oyun Bomberman’in mobil platforma uyarlanmış yeni sürümü. Düşünerek ilerlemeniz gereken, reflekslerinizi konuşturacağınız oyunda bombaları harika zamanlamayla patlatmanız gerekiyor. Labirentte ne kadar süre hayatta kalabilirsiniz?

80’lerin popüler atari oyunlarından Bomberman’i mobile taşıyan yapımlardan Tiny Bombers, hem iPhone hem de iPad’in yanı sıra Apple TV’de oynanabiliyor ve de ücretsiz. Yüksek kalitede, animasyonlarla zengileştirilmiş kaliteli görseller sunan oyunun 3D Touch ve Haptic Feedback (dokunuş geri bildirimi) desteği de var. iPhone 6s ve üzeri modele sahipseniz oyundan daha da keyif alacağınızı söyleyebilirim.

Oyuna geçecek olursam; Yerine geçebildiğiniz 20 karakterle çıkışı zor olan, tuzaklarla dolu labirentlere giriş yapıyorsunuz. Coins’leri toplayarak mümkün olduğunca ilerlemeye çalışıyorsunuz. Sıkıştığınız noktalarda bombanızı bırakarak kendinize yol açıyorsunuz. Bomba gücünü artırma, hız kazanma, zırh gibi bonuslarınız da var.