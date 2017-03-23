İnek çiftliği kurarak zengin olabileceğiniz biliyor musunuz? Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Tiny Cow oyunu sayesinde artık biliyorsunuz. Bu oyunla birlikte kendi inek çiftliğinizi kurabilir, peynir üretebilir ve onlardan para kazanabilirsiniz.

Tiny Cow oyunu size bir inek çiftliği kurma fırsatı tanıyor. Oldukça keyifli bir oynanışı olan Tiny Cow oyununda sadece inek üretiyor ve satıyorsunuz. Yapmanız gereken işlem işte bu kadar basit. Para kazandıkça ise çiftliğiniz geliştiriyor ve daha fazla para kazanmaya başlıyorsunuz. Farklı bölümlerden oluşan ve her yeni bölüme para kazandıkça geçebileceğiniz Tiny Cow oyununu çok seveceksiniz.

Tiny Cow oyununda ilk olarak inekleri yetiştiriyorsunuz. Bunu kahverengi kulübeden yapıyorsunuz. Ne kadar çok kulübenin üzerine tıklarsanız o kadar fazla ineğe sahip oluyorsunuz. Daha sonra yetiştirdiğiniz ineklerin kaçmaması için peşlerine köpek göndermeniz lazım. Bunu da oyuna girince hemen görebileceğiniz köpek kulübesine tıklayarak yapıyorsunuz. Köpek, inekleri sütlerinin sağılması için yönlendiriyor. Daha sonra sütten peynir yapıyor ve satıyorsunuz.

Oyuna başlar başlamaz anlayacağınız oynanış biçimi ve oldukça zevkli görevleri ile birlikte Tiny Cow'un bağımlısı olacaksınız. Hemen şimdi Tiny Cow'u indirin ve kendi inek çiftliğinizin sahibi olun.