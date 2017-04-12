Tiny Gladiators, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Düşmanlarla dolu bir arenada geçen oyunda farklı bölgelerde mücadele ediyorsunuz.

Heyecanı ve aksiyonu yüksek bir oyun olan Tiny Gladiators, intikam yolculuğuna çıkıyor ve düşmanlarınızla mücadele ediyorsunuz. Farklı karakterlerin yer aldığı oyunda efsanevi savaşlara katılabiliyor ve rakiplerinizle birebir dövüşler gerçekleştirebiliyorsunuz. Farklı silahların yer aldığı oyunda işiniz oldukça zor. Dikkatli olmanız gereken oyunda becerilerinizi ve yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Aksiyon dolu oyunda karakterlerinizi yükseltmeli ve yenilmez bir hale gelmelisiniz. Hayatta kalmaya çalıştığınız oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Ayrıca birbirinden farklı ödüllerin de sahibi olabileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz. Stratejik hamleler yapmanız gereken oyunu mutlaka denemelisiniz. Özel güçlerinizi de kullanabileceğiniz oyunu sakın kaçırmayın.

Renkli grafiklerin ve eğlenceli atmosferin yer aldığı oyunu boş zamanlarınızı değerlendiremek için oynayabilirsiniz. Tiny Gladiators oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.