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Tiny Gladiators
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Tiny Gladiators

(iOS)
Tiny Gladiators İndir Hemen İndir

196 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Tiny Gladiators
Tiny Gladiators
Tiny Gladiators
Tiny Gladiators
Tiny Gladiators

Birebir dövüşler gerçekleştiriyor ve gücünüzü gösteriyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Tiny Gladiators, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunudur. Birebir dövüşlere katıldığınız oyunda diğer oyuncularla mücadele ediyorsunuz.

Tempolu bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan Tiny Gladiators, farklı bölgelerde ve arenalarda farklı oyuncularla dövüşebileceğiniz zevkli bir oyundur. Birebir düello dövüşleri yapabileceğiniz oyunda diğer oyunculara meydan okuyorsunuz. İntika yolculuğuna çıktığınız oyunda önünüze kim gelirse dövüşüyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda becerilerinizi ve yeteneklerinizi sergiliyor, stratejik hamleler yapıyorsunuz. Farklı silahların ve zırhların yer aldığı oyunda dövüşe doyuyorsunuz. Zevkli bir oyun olark nitelendirebileceğim Tiny Gladiators, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun diyebilirim. Farklı ödüllerin de sahibi olabileceğiniz oyunda kaynaklarınızı idareli kullanmalı ve kontrol ettiğiniz karakteri güçlü bir hale getirmeye çalışmalısınız. 

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda aksiyona doyuyor ve maceradan maceraya atlıyorsunuz. Ayrıca kaliteli görsellere de sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Tiny Gladiators'u mutlaka denemelisiniz.

Tiny Gladiators oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
BoomBit Games
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