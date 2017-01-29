Tiny Station 2, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda hayallerinizin tamirhanesini açıyor ve paraya para demiyorsunuz.

Araba tamir ve onarım istasyonu işlettiğiniz bir oyun olarak dikkat çeken Tiny Station 2'de müşterilerinizi mutlu etmeye çalışıyor ve para kazanmaya çalışıyorsunuz. Ne kadar iyi bir tamirci olursanız para kazanma ihtimaliniz de o kadar artıyor ve hayalinizdeki zenginliğe ulaşabiliyorsunuz. Oyundaki göreviniz istasyonunuza gelen otobüslerin bakımını, yakıt ikmalini ve onarımını yapmak. Çalışanlarınızın maaşlarını zamanında yatırmalı ve verdiğiniz hizmetin kalitesini de arttırmalısınız. Dinamik görsellerin ve ritmik bir oynanışın yer aldığı oyunda zevkli zamanlar sizleri bekliyor. 17 farklı araba, 6 farklı hizmet türü ve farklı senaryolar bu oyunda sizleri bekliyor.





Farklı kombinasyonları gerçekleştirebiliyor ve istasyonunuzu dilediğiniz gibi dekore edebiliyorsunuz. Can sıkıntınızı alacak bir oyun olarak tavsiye edeceğimiz Tiny Station 2'yi mutlaka denemelisiniz. Tiny Station 2 sizleri bekliyor.

Tiny Station 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.