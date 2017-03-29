Tiny Striker: World Football(Android)
En iyi forvet oyuncusu olmak için çalışın.
Tiny Striker: World Football, sadece kuş bakışı oynanan eski futbol oyunlarını hatırlatan, eğlenceli bir yapım. Android platformunda ücretsiz oynanabilen Dream League Soccer, FIFA gibi üst seviye oynanış ve grafikler sunmuyor belki ama oynanış tarafında eğlencenin dibine vuruyorsunuz.
Minimalist görsellere sahip futbol oyununda yeşil sahalara inme sebebiniz dünyanın en çok konuşulan forveti olmak.
Amerika, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda liginde mücadele ediyorsunuz. Çoğunlukla golü serbest vuruşlardan buluyorsunuz. Bazen direkt kaleye bazen de takım arkadaşınızla paslaşarak golünüzü atıyorsunuz. Topa falso vererek kaleciyi şaşırtmanız da mümkün. Maç sona erdiğinde attığınız gol sayısına oranla coins kazanıyorsunuz. Bunlarla oyuncunuzun yeteneklerini geliştiriyorsunuz. Sponsorlarla da kazancınızı artırma şansınız var.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Fat Fish Games Ltd
Spor Popülerleri
- Dream League SoccerAndroid İçin Futbol Oyunu
- Dream League Soccer 2017Android İçin Ücretsiz Futbol Oyunu
- FIFA 15 Ultimate TeamAndroid için Futbol Oyunu
- First Touch Soccer 2015Android için Futbol Oyunu
- Champ Man 16Android için Futbol Menajerlik Oyunu
Tiny Striker: World Football Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı