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Tiny Striker: World Football
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Tiny Striker: World Football

(Android)
Tiny Striker: World Football İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Tiny Striker: World Football
Tiny Striker: World Football
Tiny Striker: World Football
Tiny Striker: World Football
Tiny Striker: World Football

En iyi forvet oyuncusu olmak için çalışın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Tiny Striker: World Football, sadece kuş bakışı oynanan eski futbol oyunlarını hatırlatan, eğlenceli bir yapım. Android platformunda ücretsiz oynanabilen Dream League Soccer, FIFA gibi üst seviye oynanış ve grafikler sunmuyor belki ama oynanış tarafında eğlencenin dibine vuruyorsunuz.

Minimalist görsellere sahip futbol oyununda yeşil sahalara inme sebebiniz dünyanın en çok konuşulan forveti olmak.

Amerika, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda liginde mücadele ediyorsunuz. Çoğunlukla golü serbest vuruşlardan buluyorsunuz. Bazen direkt kaleye bazen de takım arkadaşınızla paslaşarak golünüzü atıyorsunuz. Topa falso vererek kaleciyi şaşırtmanız da mümkün. Maç sona erdiğinde attığınız gol sayısına oranla coins kazanıyorsunuz. Bunlarla oyuncunuzun yeteneklerini geliştiriyorsunuz. Sponsorlarla da kazancınızı artırma şansınız var.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Fat Fish Games Ltd
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