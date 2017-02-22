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Tiny Striker: World Football
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Tiny Striker: World Football

Tiny Striker: World Football İndir Hemen İndir

129 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Tiny Striker: World Football
Tiny Striker: World Football
Tiny Striker: World Football
Tiny Striker: World Football
Tiny Striker: World Football

Dünyanın en iyi forveti olun.

Erkan Calp Son güncelleme 32 dakika önce

Tiny Striker: World Football, kuş bakışı kamera açısıyla oynanan futbol oyunları arasında. Minimalist görsellere sahip olmasına karşın oynarken keyif veren bir futbol oyunu. Hem iPhone hem de iPad ile uyumlu, ücretsiz ve de 100 mb civarında boyutuyla 16 GB iPhone kullanıcılarının gözdesi olacağını şüphe yok.

Tiny Sports serisinin sonuncusu Tiny Striker: World Football’da dünyanın en iyi forveti olmak için uğraş veriyoruz. Futbol hayatına herkes gibi amatör olarak başlıyor, sıkı antrenmanlara katılarak kendimizi geliştiriyor, 1. Ligde kariyerimize devam ediyoruz. Tabii ki en iyi kulüplerin gözdesi olmak kolay olmuyor. Önümüzde uzun bir süreç var.

İspanya, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda liginin yer aldığı oyunda tam maç yapmıyoruz. Genellikle serbest vuruş kullanıyoruz. Bazen doğrudan kaleye vurarak bazen de takım arkadaşımıza pas vererek golümüzü atıyoruz. Topa falso verme şansına da sahibiz. Maç bitiminde de gol sayısına göre coins kazanıyoruz. Sponsor meydan okumalarına katılarak ta ödül kazanabiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Fat Fish Games Ltd
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