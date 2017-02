To The Castle, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Retro tarz grafiklere sahip olan oyunda maceradan maceraya atılıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunu olan To The Castle, basit oynanışı ve macera dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Zorlu zindanlara ve karanlık kalelere sahip olan oyunda platformlar arasında ilerliyorsunuz. Gizemli dünyalarda geçen oyunda 60 farklı bölüm yer alıyor. Oyunda ilerleyebilmek için dikkatli olmalı ve ufak labirentleri de çözmelisiniz. Can sıkıntınızı giderebileceğiniz harika bir oyun olan To The Castle, düşmanlarınıza meydan okuyorsunuz. Eğer retro tarz oyunlardan zevk alan biriyseniz bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

Son derece basit kontrollere ve etkileyici atmosfere sahip olan To The Castle'da farklı ödüllerin sahibi de olabiliyorsunuz. Ölümcül maceralara atılmak için To The Castle'ı mutlaka deneyin. Öte yandan oyunda farklı ekipmanlar kullanabiliyor ve kendi bölümlerinizi de inşa edebiliyorsunuz.

To The Castle oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.