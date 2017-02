To The Castle, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur. Heyecanlı sahnelerin gerçekleştiği oyunda maceradan maceraya atlıyor ve düşmanlarınızı geçmeye çalışıyorsunuz.

Retro tarz grafiklere sahip bir platform oyunu olarak karşımıza çıkan To The Castle, basit oynanışı ve aksiyon dolu sahneleriyle ilgi çekiyor. Zorlu görevlerin ve karanlık zindanların yer aldığı oyunda düşmanlarınızdan kaçmaya çalışıyorsunuz. Gizem dolu dünyalarda geçen oyun aynı zamanda 8 bitlik retro tarz grafikleriyle de dikkat çekiyor. 60'dan fazla bölüme sahip olan oyunda dilerseniz kendi bölümlerini de yapabiliyorsunuz. Oyunda ilerlemek için dikkatli olmalı ve ufak labirentleri de çözmelisiniz. Harika bir oyun olarak nitelendirebileceğim To The Castle'da çok eğleniyorsunuz.

Basit kontrollere sahip olan oyun, etkileyici bir atmosferde geçiyor. Oyunda farklı ödüllerin de sahibi olabiliyorsunuz. Ölümcül maceralara dahil olmak istiyorsanız To The Castle'ı sakın kaçırmayın. To The Castle oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.