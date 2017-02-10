To The Castle(iOS)
Kendi bölümlerinizi inşa edebiliyor ve düşmanlarınızı yenmeye çalışıyorsunuz
To The Castle, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur. Heyecanlı sahnelerin gerçekleştiği oyunda maceradan maceraya atlıyor ve düşmanlarınızı geçmeye çalışıyorsunuz.
Retro tarz grafiklere sahip bir platform oyunu olarak karşımıza çıkan To The Castle, basit oynanışı ve aksiyon dolu sahneleriyle ilgi çekiyor. Zorlu görevlerin ve karanlık zindanların yer aldığı oyunda düşmanlarınızdan kaçmaya çalışıyorsunuz. Gizem dolu dünyalarda geçen oyun aynı zamanda 8 bitlik retro tarz grafikleriyle de dikkat çekiyor. 60'dan fazla bölüme sahip olan oyunda dilerseniz kendi bölümlerini de yapabiliyorsunuz. Oyunda ilerlemek için dikkatli olmalı ve ufak labirentleri de çözmelisiniz. Harika bir oyun olarak nitelendirebileceğim To The Castle'da çok eğleniyorsunuz.
Basit kontrollere sahip olan oyun, etkileyici bir atmosferde geçiyor. Oyunda farklı ödüllerin de sahibi olabiliyorsunuz. Ölümcül maceralara dahil olmak istiyorsanız To The Castle'ı sakın kaçırmayın. To The Castle oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- RAUL GARCIA LOPEZ
Aksiyon Popülerleri
- Pokemon GOiPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu
- Grand Theft Auto 3iOS İçin Mobil Macera Oyunu
- Grand Theft Auto: San AndreasiPhone ve iPad için GTA San Andreas Oyunu
- Gangstar New OrleansiPhone ve iPad İçin GTA Benzeri Açık Dünya Oyunu
- Grand Theft Auto Vice CityiPhone ve iPad için GTA Vice City
To The Castle Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı