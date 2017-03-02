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Toaster Swipe
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Toaster Swipe

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Toaster Swipe
Toaster Swipe
Toaster Swipe
Toaster Swipe
Toaster Swipe

Zorlu bölümleri geçmeye çalışıyor ve yüksek puanlara ulaşıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 dakika önce

Toaster Swipe, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunudur. Oldukça tatlı grafiklerin yer aldığı oyunda tuzaklardan kaçarak bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz.

Hızlı ve tempolu bir beceri oyunu olarak karşımız çıkan Toaster Swipe, birbirinden zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Oyunda engellerden ve tuzaklardan geçerek bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Mutfak temasına sahip olan oyunda çatallardan kaçıyor ve yolunuza çıkan bardakları da toplamaya çalışıyorsunuz. Reflekslerinizi sonuna kadar test edebileceğiniz oyunda çok eğleniyor ve boş zamanlarınızı da değerlendiriyorsunuz. Oynanışı kolay oyunu oynamak için parmağınızı kaydırmanız yeterli oluyor. 20'den fazla bölümü ve farklı karakterleriyle Toaster Swipe oyununu sakın kaçırmayın.

Oyunda yer alan bölüm düzenleyicisiyle de kendi bölümlerinizi inşa edebiliyor ve maceraya devam edebiliyorsunuz. Zorlu görevlerin de yer  aldığı oyunda liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmanız gerekiyor. Oldukça eğlenceli bir kurguya sahip olan Toaster Swipe'ı mutlaka denemelisiniz.

Toaster Swipe oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
SnoutUp
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