Toaster Swipe(iOS)
Zorlu engellerden ve tuzaklardan kaçarak bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz
Toaster Swipe, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda engellerden ve tuzaklardan kaçarak zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz.
Sevimli grafiklerin yer aldığı zorlu bir beceri oyunu olan Toaster Swipe, farklı kurgusu ve zorlu bölümleriyle ilgi çekiyor. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda engellerden ve tuzaklardan kaçarak bölümleri tamamlamaya çalışıyor ve liderlik tablosunda üst sıralara tırmanıyorsunuz. Farklı görevlerin de yer aldığı oyunda görev yaparak puanlar kazanabiliyorsunuz. Oyunu parmağınızı kaydırarak oynuyor ve aynı zamanda kendi bölümerinizi de inşa edebiliyorsunuz. Oyunda yer alan bölüm editörüyle kendi eşsiz bölümlerinizi yapabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz Toaster Swipe oyununu sakın kaçırmayın.
20'den fazla bölümün yer aldığı oyunda tek amacınız engellere çarpmadan bölümleri tamamlamak. Mutfak temasında geçen oyunda donutlardan ve çatallardan kaçıyor, yolunuza çıkan kupaları ve kızarmış ekmekleri topluyorsunuz. Birbirinden farklı karakterlere de sahip olan oyunda çok eğleniyorsunuz. Oynarken acıkmanıza da neden olacak Toaster Swipe oyununu mutlaka denemelisiniz.
Toaster Swipe oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve sonrası
- Üretici:
- SnoutUp
Beceri Popülerleri
- Happy WheelsiPhone ve iPad İçin Fizik Tabanlı Beceri Oyunu
- Temple Run 2iPhone ve iPad için Sonsuz Koşu Oyunu
- aaiOS için Beceri Oyunu
- BBTANiPhone ve iPad İçin Tuğla Kırma Oyunu
- SurvivoriPhone ve iPad için Survivor Yarışması Oyunu
Toaster Swipe Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı