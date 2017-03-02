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Toaster Swipe
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Toaster Swipe

(iOS)
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20 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Toaster Swipe
Toaster Swipe
Toaster Swipe
Toaster Swipe
Toaster Swipe

Zorlu engellerden ve tuzaklardan kaçarak bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 33 dakika önce

Toaster Swipe, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda engellerden ve tuzaklardan kaçarak zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz.

Sevimli grafiklerin yer aldığı zorlu bir beceri oyunu olan Toaster Swipe, farklı kurgusu ve zorlu bölümleriyle ilgi çekiyor. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda engellerden ve tuzaklardan kaçarak bölümleri tamamlamaya çalışıyor ve liderlik tablosunda üst sıralara tırmanıyorsunuz. Farklı görevlerin de yer aldığı oyunda görev yaparak puanlar kazanabiliyorsunuz. Oyunu parmağınızı kaydırarak oynuyor ve aynı zamanda kendi bölümerinizi de inşa edebiliyorsunuz. Oyunda yer alan bölüm editörüyle kendi eşsiz bölümlerinizi yapabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz Toaster Swipe oyununu sakın kaçırmayın.

20'den fazla bölümün yer aldığı oyunda tek amacınız engellere çarpmadan bölümleri tamamlamak. Mutfak temasında geçen oyunda donutlardan ve çatallardan kaçıyor, yolunuza çıkan kupaları ve kızarmış ekmekleri topluyorsunuz. Birbirinden farklı karakterlere de sahip olan oyunda çok eğleniyorsunuz. Oynarken acıkmanıza da neden olacak Toaster Swipe oyununu mutlaka denemelisiniz.

Toaster Swipe oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
SnoutUp
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