Tamamlamanız gereken tüm görevleri takip etmeye çalışmak normal şartlar altında gerçekten çok zordur. ToDoList adlı başarılı yazılım yardımıyla günlük olarak tüm yapmanız gerekenleri not alarak kolayca takip edebilirsiniz.

Program gayet anlaşılabilir temiz bir arayüze sahiptir ve yazılım tüm ana fonksiyonlarını anlatan kısa bir öğretici sihirbazı içerisinde barındırmaktadır.

Yapmanız gereken görevleri tarihleriyle birlikte oluşturabilir ve yapılması gereken görevleri birbirinden ayırmak için kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca görevlerinize 1'den 10'a kadar rakamlar atayarak önem seviyelerini belirleyebilir, görevi tamamlamanız gereken tahmini süreyi belirleyebilir veya görevlerinize bir renk kodu atayabilirsiniz. Hatta listenizde yer alan görevleri başka kullanıcılara bile atayabilirsiniz.

Oluşturduğunuz görevlerle ilgili yorum bölümleri ve ek notlar alma şansınız da bulunan yazılım üzerinde aldığınız notları gelişmiş metinler şeklinde oluşturabilirsiniz. Yazı tipi, boyutu, hizamala, renk ve tablo oluşturmak tamamen sizin elinizde.

Tamamlamanız gereken görevlerin bitiş tarihleri yaklaştıkça yüzdelik ifadelerle ilerleme durumunuzu görüntüleyebilirsiniz. Tüm görevlerin başlangıç gününü, bitiş tarihini ve çalışma durumu gibi kriterlerini ayrıca filtreleyebilirsiniz.

ToDoList'in ayarlar bölümünden isterseniz arayüz dilini değiştirebilir, belirli özelliklere kısayol tuşları atayabilir hem de arayüz görünümünü özelleştirebiliriz.

Sonuç olarak ToDoList bilgisayarınızda yer alması gereken kullanışlı uygulamalardan birisidir. Programı ilk kez kullanacak olan kullanıcılarımız biraz zorlanabilirler ama zaman geçtikçe yazılımdan keyif alacaklarına eminim.