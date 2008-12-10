?     Geri Bildirim
ToDoList
TamindirWindowsAraçlarÇeşitliToDoList - Not Alma Ve Hatırlatma Programı

ToDoList

7.1.0.9
ToDoList İndir Hemen İndir

2.95 MB
Editör Puanı: 3.5/5
3.5

1 Kullanıcı: 5/5

5
Ana Ekran
ToDoList
ToDoList
ToDoList
ToDoList
ToDoList
Can Çevrim Son güncelleme 1 saat önce

Tamamlamanız gereken tüm görevleri takip etmeye çalışmak normal şartlar altında gerçekten çok zordur. ToDoList adlı başarılı yazılım yardımıyla günlük olarak tüm yapmanız gerekenleri not alarak kolayca takip edebilirsiniz.

Program gayet anlaşılabilir temiz bir arayüze sahiptir ve yazılım tüm ana fonksiyonlarını anlatan kısa bir öğretici sihirbazı içerisinde barındırmaktadır.

Yapmanız gereken görevleri tarihleriyle birlikte oluşturabilir ve yapılması gereken görevleri birbirinden ayırmak için kişiselleştirebilirsiniz.  Ayrıca görevlerinize 1'den 10'a kadar rakamlar atayarak önem seviyelerini belirleyebilir, görevi tamamlamanız gereken tahmini süreyi belirleyebilir veya görevlerinize bir renk kodu atayabilirsiniz. Hatta listenizde yer alan görevleri başka kullanıcılara bile atayabilirsiniz.

Oluşturduğunuz görevlerle ilgili yorum bölümleri ve ek notlar alma şansınız da bulunan yazılım üzerinde aldığınız notları gelişmiş metinler şeklinde oluşturabilirsiniz. Yazı tipi, boyutu, hizamala, renk ve tablo oluşturmak tamamen sizin elinizde.

Tamamlamanız gereken görevlerin bitiş tarihleri yaklaştıkça yüzdelik ifadelerle ilerleme durumunuzu görüntüleyebilirsiniz. Tüm görevlerin başlangıç gününü, bitiş tarihini ve çalışma durumu gibi kriterlerini ayrıca filtreleyebilirsiniz.

ToDoList'in ayarlar bölümünden isterseniz arayüz dilini değiştirebilir, belirli özelliklere kısayol tuşları atayabilir hem de arayüz görünümünü özelleştirebiliriz.

Sonuç olarak ToDoList bilgisayarınızda yer alması gereken kullanışlı uygulamalardan birisidir. Programı ilk kez kullanacak olan kullanıcılarımız biraz zorlanabilirler ama zaman geçtikçe yazılımdan keyif alacaklarına eminim.

ToDoList için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
2 / 7,997
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
AbstractSpoon

Çeşitli Popülerleri

  1. BlueStacks
    BlueStacksWindows İçin Android Oyunları ve Uygulamaları Oynatma Programı
  2. Windows 10
    Windows 10Microsoft'un Yüksek Performanslı ve Güvenli İşletim Sistemi
  3. Odin3
    Odin3Android Yazılım Güncelleme Programı
  4. Counter Strike
    Counter StrikeCounter-Strike 1.5 Sürümü İçin Türkçe Dil Paketi
  5. Microsoft Photo Story
    Microsoft Photo StoryFotoğraflardan Slayt Hazırlama Programı