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Tom Clancy`s ShadowBreak
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Tom Clancy`s ShadowBreak

(Android)
Tom Clancy`s ShadowBreak İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Tom Clancy`s ShadowBreak
Tom Clancy`s ShadowBreak
Tom Clancy`s ShadowBreak
Tom Clancy`s ShadowBreak

En iyi keskin nişancılar bu oyunda toplanıyor.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Tom Clancy's ShadowBreak, Ubisoft tarafından geliştirilen online sniper (keskin nişancı) oyunu. Android platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan strateji – aksiyon oyununda gerçek zamanlı PvP karşılaşmalar oluyor. En iyi keskin nişancılar bu oyunda bir araya geliyor.

Mobil platformdaki sniper oyunlarından çok farklı bir konumda Tom Clancy’s ShadowBreak. Grafiklerin tek kelimeyle “aktığı” oyunda savaşmamızın nedeni; teröristlerden çok daha güçlü, dünya genelinde ortalığı karıştıran etkili bir grubu ortadan kaldırmak. Bu grubu etkisiz hale getirebilecek tek ekip olan ShadowBreak’in başındaki isim olarak görevimiz; ele geçirilen bölgelere sessiz sedasız girip bölgeyi temizlemek.

Kimi zaman da rehineleri kurtardığımız oyunda bilindik tüm keskin nişancı silahları mevcut. SVDM, M24, M10, P308 ve daha birçok sniper silahını kullanabiliyor, silahlarımızı yenileyebiliyor ve stilimize göre ayarlayabiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Ubisoft
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