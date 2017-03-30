Tom Clancy`s ShadowBreak
Stratejinizi planlayın, takımınızı kurun, rakiplerinizi avlayın.
Tom Clancy's ShadowBreak, Ubisoft’un iOS platformuna ücretsiz çıkardığı keskin nişancı (sniper) oyunu. Teröristler dahil her türlü güçle başa çıkabilecek özel askerlerden oluşan bir ekibi yönetiyoruz oyunda. Bölgeyi ele geçirip rehin aldıkları insanlara acı çektiren, dünyayı kaosa sürükleyen bu grubu durdurmak için en iyi adamları ekibimize alıyoruz.
Dünya genelinde koordineli saldırılar düzenleyerek ortalığı karıştıran bir grubu durdurabilecek tek grup olan ShadowBreak’in komutanıyız oyunda. Stratejinizi planlayıp takımınızı kuruyorsunuz. Düşman üssüne sızarak bölgeyi temizliyorsunuz. Ekibin başındaki isim olduğunuzdan çoğu zaman arkadan destek veriyorsunuz takım arkadaşlarınıza. Bölgeyi kontrol altına alırken tek bir noktaya bakmamanız tek mermiyle gitmemeniz açısından önemli.
Gerçek zamanlı olarak PvP savaşların gerçekleştiği oyunda keskin nişancıların kullandığı bilindik tüm silahlar yer alıyor. SVDM, M24, P308, M10 kullanabildiğiniz sniper silahlarından sadece birkaçı. Silahlarınızı upgrade etme, stilinize göre ayarlama şansına da sahipsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- Ubisoft
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