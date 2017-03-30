?     Geri Bildirim
Tom Clancy`s ShadowBreak
TamindirMobilOyunlarAksiyonTom Clancy`s ShadowBreak - IPhone Ve IPad İçin Keskin Nişancı Oyunu

Tom Clancy`s ShadowBreak

Tom Clancy`s ShadowBreak İndir Hemen İndir

412 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Tom Clancy`s ShadowBreak
Tom Clancy`s ShadowBreak
Tom Clancy`s ShadowBreak
Tom Clancy`s ShadowBreak
Tom Clancy`s ShadowBreak

Stratejinizi planlayın, takımınızı kurun, rakiplerinizi avlayın.

Erkan Calp Son güncelleme 33 dakika önce

Tom Clancy's ShadowBreak, Ubisoft’un iOS platformuna ücretsiz çıkardığı keskin nişancı (sniper) oyunu. Teröristler dahil her türlü güçle başa çıkabilecek özel askerlerden oluşan bir ekibi yönetiyoruz oyunda. Bölgeyi ele geçirip rehin aldıkları insanlara acı çektiren, dünyayı kaosa sürükleyen bu grubu durdurmak için en iyi adamları ekibimize alıyoruz.

Dünya genelinde koordineli saldırılar düzenleyerek ortalığı karıştıran bir grubu durdurabilecek tek grup olan ShadowBreak’in komutanıyız oyunda. Stratejinizi planlayıp takımınızı kuruyorsunuz. Düşman üssüne sızarak bölgeyi temizliyorsunuz. Ekibin başındaki isim olduğunuzdan çoğu zaman arkadan destek veriyorsunuz takım arkadaşlarınıza. Bölgeyi kontrol altına alırken tek bir noktaya bakmamanız tek mermiyle gitmemeniz açısından önemli.

Gerçek zamanlı olarak PvP savaşların gerçekleştiği oyunda keskin nişancıların kullandığı bilindik tüm silahlar yer alıyor. SVDM, M24, P308, M10 kullanabildiğiniz sniper silahlarından sadece birkaçı. Silahlarınızı upgrade etme, stilinize göre ayarlama şansına da sahipsiniz.

Tom Clancy`s ShadowBreak için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Ubisoft
Tom Clancy`s ShadowBreak QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOiPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu
  2. Grand Theft Auto 3
    Grand Theft Auto 3iOS İçin Mobil Macera Oyunu
  3. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasiPhone ve iPad için GTA San Andreas Oyunu
  4. Gangstar New Orleans
    Gangstar New OrleansiPhone ve iPad İçin GTA Benzeri Açık Dünya Oyunu
  5. Grand Theft Auto Vice City
    Grand Theft Auto Vice CityiPhone ve iPad için GTA Vice City