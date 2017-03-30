Dikkatinize güveniyorsanız Tom Falls oyunu tam size göre. Çünkü Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Tom Falls oyununda karakterinizi dikkatiniz kurtaracak.

Yüksek bir noktadan atlayan Tom, inanılmaz bir hızla aşağıya doğru düşüyor. Aşağıda neler olduğunu bilmeyen Tom'u sizin yönlendirmeniz gerekli. Tom bu konuda size güveniyor ve başka bir çaresi de yok gibi gözüküyor. Bu yüzden Tom'un güvenini boşa çıkarmamalısınız.

Tom Falls oyununda karakteriniz yüksek hızlarla aşağı doğru düşerken farklı bölümlerden geçmekte. Bu bölümlerde Tom'u bekleyen büyük tehlikeler var. Tom bu tehlikelerden tek başına kaçamaz. Bu yüzden Tom'a yardım etmeli ve onu tehlikelerden korumalısınız. Tom'un çarpma ihtimali olan nesnelere iyice bakmalı ve Tom'u çarpmaması için sağa veya sola hareket ettirmelisiniz. Eğer yeteri kadar hızlı ve dikkatli olamazsanız karakterinizin yanmasına sebep olabilirsiniz.

Bol heyecanlı ve oldukça aksiyonlu bir oyun olan Tom Falls, boş zamanlarınızda eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak. Eğer siz de dikkatinize ve hızınıza güveniyorsanız Tom Falls'u indirin ve karakterinizle birlikte farklı bölümlerde yolculuk yapın.