Tomb of the Mask, sizlere daha önce iOS sürümünü tanıttığımız çok eğlenceli bir retro aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden oynayabileceğiniz oyunda, tuzaklardan kaçarak kendinizi eğlenceli bir maceranın ortasında bulacaksınız. Son derece keyifli bir oyun olması nedeniyle denemenizi kesinlikle öneririm.

Tomb of the Mask'ın grafikleri 8 bit olduğundan, alt başlıkta ve ilk paragrafta retro kelimesini kullanmayı tercih ettim. Özellikle geçmiş oyunlara özlem duyanlar ve basitlik arayanların çok hoşuna gidecek bir oyun olan Tomb of the Mask, çocukken ekranlarımıza yansıyınca heyecanlandığımız bir deneyim yaşatıyor. Oyunu açtığınızda Play tuşuna basıyor ve hızlı bir şekilde ilerlemeye başlıyorsunuz. Altınları toplayarak tuzaklardan kaçmaya çalıştığınız oyunda, başlangıçta dinamiklere alışmakta zorluk çekebilirsiniz, fakat bir süre sonra birazcık dikkatle oyunu çok keyifli hale getirebilirsiniz. Level sistemi ve karakterinizi geliştirebileceğiniz özellikler bulunduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Eğer retro aksiyon oyunu kategorisinde kendinize iyi bir oyun arıyorsanız Tomb of the Mask'ı ücretsiz indirebilirsiniz. Denemenizi öneririm.