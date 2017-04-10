TonTonPirate, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Deniz korsanlarıyla mücadele ettiğiniz oyunda birbirinden zorlu savaşlara katılabiliyorsunuz.

Oldukça eğlenceli bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan TonTonPirate, kendi geminizi geliştirip korsanlarla savaştığınız bir oyundur. Oyunda açık denizde ilerliyor ve karşınıza çıkan korsan gemileriyle mücadele ediyorsunuz. Karşı gemiye zıplayarak diğer karakterlerle savaşıyor ve galip gelmeye çalışıyorsunuz. Gemileri yağmalayarak ganimetleri toplayabilir ve eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Hakimiyet alanınızı genişleterek güçlü bir hale geliyor ve liderlik sıralamasında üst sıralara çıkıyorsunuz. Diğer oyuncularla da mücadele edebileceğiiz oyunda çok eğleniyorsunuz. Kolay kontrolleri ve zevkli atmosferiyle TonTonPirate sizleri bekliyor.

Dikkatli olmanız gereken oyunda karakterlerinizi geliştirmeli ve güçlendirmelisiniz. Tempolu oyun arayanların mutlaka denemesi gereken TonTonPirate, aynı zamanda 2 boyutlu olarak oynanıyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bu oyunu sakın kaçırmayın.

TonTonPirate oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.