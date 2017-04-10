?     Geri Bildirim
TonTonPirate
TamindirMobilOyunlarRol YapmaTonTonPirate - Android Için Rol Yapma Oyuun

TonTonPirate

TonTonPirate İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
TonTonPirate
TonTonPirate
TonTonPirate
TonTonPirate
TonTonPirate

Denizlerde ilerliyor ve korsanlarla mücadele ediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

TonTonPirate, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Deniz korsanlarıyla mücadele ettiğiniz oyunda birbirinden zorlu savaşlara katılabiliyorsunuz.

Oldukça eğlenceli bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan TonTonPirate, kendi geminizi geliştirip korsanlarla savaştığınız bir oyundur. Oyunda açık denizde ilerliyor ve karşınıza çıkan korsan gemileriyle mücadele ediyorsunuz. Karşı gemiye zıplayarak diğer karakterlerle savaşıyor ve galip gelmeye çalışıyorsunuz. Gemileri yağmalayarak ganimetleri toplayabilir ve eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Hakimiyet alanınızı genişleterek güçlü bir hale geliyor ve liderlik sıralamasında üst sıralara çıkıyorsunuz. Diğer oyuncularla da mücadele edebileceğiiz oyunda çok eğleniyorsunuz. Kolay kontrolleri ve zevkli atmosferiyle TonTonPirate sizleri bekliyor.

Dikkatli olmanız gereken oyunda karakterlerinizi geliştirmeli ve güçlendirmelisiniz. Tempolu oyun arayanların mutlaka denemesi gereken TonTonPirate, aynı zamanda 2 boyutlu olarak oynanıyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bu oyunu sakın kaçırmayın.

TonTonPirate oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

TonTonPirate için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
DAERISOFT
TonTonPirate QR Kodu Okutarak İndir

Rol Yapma Popülerleri

  1. The Sims FreePlay
    The Sims FreePlayAndroid İçin Ücretsiz The Sims Oyunu
  2. King Arthur: Legend of the Sword
    King Arthur: Legend of the SwordAndroid İçin Kral Arthur Kılıç Efsanesi Oyunu
  3. Habbo
    HabboAndroid için Rol Yapma Oyunu
  4. Tom Loves Angela
    Tom Loves AngelaAndroid İçin Kedi Tom ve Angela Aşkı Uygulaması
  5. Survive on Raft
    Survive on RaftAndroid için Hayatta Kalma Oyunu