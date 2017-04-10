TonTonPirate, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunudur. Açık denizde geçen oyunda korsanlarla mücadele ediyor ve ganimet yağmalıyorsunuz.

Korsanlarla mücadele edip ganimet yağmaladığımız bir oyun olan TonTonPirate, farklı kurgusu ve mekanikleriyle dikkatimizi çekiyor. Oyunda geminizi büyütüyor ve geliştirerek daha büyük bir hale getirmeye çalışıyorsunuz. Karakterlerinizi de geliştirmeli ve özel güçlerle donatmalısınız. Denizlerde ilerlerken karşınıza çıkan gemilerle de savaşıyor ve ganimetlerini yağmalıyorsunuz. Eşsiz bir deneyim sunan TonTonPirate, mutlaka oynanması gereken bir oyundur. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz zevkli kurguya sahip olan TonTonPirate, liderlik tablosuna da sahip. Oyunda başarılı olmak için dikkatli olmalı ve korsanları alt etmelisiniz. Deniz oyunlarını seviyorsanız TonTonPirate'i mutlaka denemelisiniz.

Kolay kontrolleri ve zevkli atmosferiyle dikkat çeken TonTonPirate, tempolu oyun arayanların mutlaka denemesi gereken bir oyundur. 2 boyutlu olarak oynanan oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebilir ve zevkli zamanlar geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunu sakın kaçırmayın.

TonTonPirate oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.