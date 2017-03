Too Many Dangers, Ketchapp’ın eski çağlarda geçen aksiyon yüklü platform oyunu. Popüler geliştiricinin her oyunu gibi Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabiliyorsunuz. Görev bazlı ilerleyen oyunda dinozorlar, zehirli sarmaşıklar, yaban domuzları, dev örümcekler ve daha nice engeli aşmaya çalışıyorsunuz.

Mağara adamını kontrol ettiğiniz oyunda peşinizden gelen dinozordan kaçma mücadelesi veriyorsunuz. Az önce saydığım engel teşkil eden hayvanların yanı sıra tuzakları atlatmayı, en sonda da boss’u yenmeyi başarırsanız daha zorlu geçeceği belli olan sonraki bölüme atlıyorsunuz. Geliştiriciye göre tamamlanması gereken 300 görev var. Farklı karakterlerle oynayabildiğiniz gibi her defasında farklı bir engel, tuzak karşınıza çıkıyor. Yol da sürekli değiştiğinden ezbere gidip hızlıca tamamlama olayı ortadan kalkıyor.

Günlük meydan okumaların da yer aldığı eski çağ temalı platform oyununda karakterinizin kontrolünü sağlamak için sol yandaki yol değiştirme, sağ yandaki kayma tuşunu kullanıyorsunuz. Zıplatmak için de dokunuyorsunuz.