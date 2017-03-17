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Too Many Dangers
TamindirMobilOyunlarAksiyonToo Many Dangers - IPhone Ve IPad İçin Eski Çağ Temalı Platform Oyunu

Too Many Dangers

(iOS)
Too Many Dangers İndir Hemen İndir

185 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Too Many Dangers
Too Many Dangers
Too Many Dangers
Too Many Dangers
Too Many Dangers

Dinozora yem olmamak için arkanıza bir an olsun bakmadan koşun.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Too Many Dangers, taş devrinde geçen iki boyutlu aksiyon dozu yüksek platform oyunu. Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan yapımda dinozordan kaçarken yüzlerce farklı görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Hızına güvenenler için günlük meydan okuma modu da yer alıyor.

Dinozora yem olmak istemeyen, son derece atik, enerjisi tükenmeyen bir mağara adamını kontrol ediyoruz oyunda. Ensemizde, hata yapmamızı bekleyen dev dinozoru atlatmak zaten zorken bir de karşımıza çıkan tuzaklara (onlarca o devrin hayvanı, zehirli bitkiler, kemikler ve daha fazlası) takılmamak için uğraş veriyoruz.

Eski çağ temalı koşu oyununda karakterimizin kontrolünü sağlamak için sol ve sağ yandaki butonları kullanıyoruz. Yol değiştirme, kayma, zıplama hareketlerini yapmak son derece basit ancak tuzakların sayısı, boss’ların gücü ve peşimizdeki dinozor tuşları zaman zaman karıştırmamıza neden oluyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Ketchapp
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