Top Boat: Racing Simulator 3D
Dünya Kupası için yarışın.
Top Boat: Racing Simulator 3D, Android platformunda ücretsiz indirilip oynanabilen en iyi jet ski yarış oyunu. Gerek grafikleri, gerek oynanış dinamikleri, gerekse de kontrol sistemiyle farkını ortaya koyuyor.
Hem telefon hem de tablette keyifli oynanış sunan tekne yarış simülatörü oyununda 6 özel tekne sınıfından 25’in üzerinde hız teknesi yer alıyor. Hız teknesi, motorlu tekne, jet ski ve diğer tekneler arasından seçiminizi yapıp teke tek yarışlara katılıyorsunuz. Rakipleriniz gerçek kişilerden oluyor. Yarışma amacınız ise; Dünya Kupası. Takımınızı en iyi şekilde temsil ederek kupayı ülkenize kazandırmalısınız.
Farklı türde teknelerle birebir zorlu yarışlarda mücadele ettiğiniz oyunda diğer oyunculara karşı avantaj sağlayabilmek adına teknenizi sürekli olarak yenilemeniz gerekiyor. Motor gücü, nitro, yakıt filtresi, şanzıman… Teknenin tüm parçalarını yükseltebildiğiniz gibi dış görünümünü de kendi zevkinize göre farklılaştırabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- T-Bull
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