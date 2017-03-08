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Top Boat: Racing Simulator 3D
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Top Boat: Racing Simulator 3D

Top Boat: Racing Simulator 3D İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Top Boat: Racing Simulator 3D
Top Boat: Racing Simulator 3D
Top Boat: Racing Simulator 3D
Top Boat: Racing Simulator 3D
Top Boat: Racing Simulator 3D

Dünya Kupası için yarışın.

Erkan Calp Son güncelleme 6 dakika önce

Top Boat: Racing Simulator 3D, Android platformunda ücretsiz indirilip oynanabilen en iyi jet ski yarış oyunu. Gerek grafikleri, gerek oynanış dinamikleri, gerekse de kontrol sistemiyle farkını ortaya koyuyor.

Hem telefon hem de tablette keyifli oynanış sunan tekne yarış simülatörü oyununda 6 özel tekne sınıfından 25’in üzerinde hız teknesi yer alıyor. Hız teknesi, motorlu tekne, jet ski ve diğer tekneler arasından seçiminizi yapıp teke tek yarışlara katılıyorsunuz. Rakipleriniz gerçek kişilerden oluyor. Yarışma amacınız ise; Dünya Kupası. Takımınızı en iyi şekilde temsil ederek kupayı ülkenize kazandırmalısınız.

Farklı türde teknelerle birebir zorlu yarışlarda mücadele ettiğiniz oyunda diğer oyunculara karşı avantaj sağlayabilmek adına teknenizi sürekli olarak yenilemeniz gerekiyor. Motor gücü, nitro, yakıt filtresi, şanzıman… Teknenin tüm parçalarını yükseltebildiğiniz gibi dış görünümünü de kendi zevkinize göre farklılaştırabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
T-Bull
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