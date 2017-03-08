Top Boat: Racing Simulator 3D, iPhone ve iPad’de ücretsiz oynanabilen, basit kontrollere sahip bir tekne yarış oyunu arıyorsanız tavsiye edeceğim yapımların başında geliyor. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan jet ski oyununda birebir yarışlara katılıyorsunuz.

Dünya Kupası için yarıştığınız oyunda seçebildiğiniz 25’in üzerinde tekne var. Hovercraft, klasik, offshore, katamaran, sürat teknesi ve jet ski olmak üzere 6 özel tekne sınıfından dilediğinizi seçip yarışıyorsunuz. Yarışlar kısa süreli ve PvP formatında düzenleniyor. Yapay zeka yerine gerçek kişilerle kapışıyorsunuz.

Yüksek kalitede, detaylı grafikler sunan oyunda teknenizi sürekli olarak geliştirmeniz gerekiyor. Teknenizin tüm parçalarını yenileyebiliyorsunuz. Tabii ki yarış kazandıkça gelen sanal paralarla bunu yapabildiğiniz gibi gerçek para harcayarak ta teknenizi geliştirebiliyor, yeni tekneler alabiliyorsunuz. Teknenizin dışını da zevkinize göre değiştirme şansına sahipsiniz.