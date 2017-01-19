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Top Football Manager
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Top Football Manager

Top Football Manager İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Top Football Manager
Top Football Manager
Top Football Manager
Top Football Manager
Top Football Manager
Top Football Manager

Top Football Manager'da takımımıza yıldız oyuncular kazandırarak şampiyon olmaya çalışıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 45 dakika önce

Top Football Manager eğer taktiksel yeteneklerinize güveniyorsanız size uzun süreli eğlence sunabilecek bir mobil menajerlik oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir futbol menajerliği oyunu olan Top Football Manager'da kendi takımınızı kuruyor ve bu takımı başarıya ve kupalara ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Oyunun detaylo 3 boyutlu oyun motoru sayesinde maçları canlı olarak izleyebilmekteysiniz.

Top Football Manager'da takımımızın transferlerini yöneterek yıldız oyuncuları takımımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun yanısıra bir teknik direktör gibi naç günü taktiklerini belirliyor ve uyguluyoruz. Maçları 3 boyutlu olarak izlerken taktik ve oyuncu değişiklikleri yaparak oyunu kontrol ediyoruz.

Top Football Manager'da diğer takımların maçları üzerine iddialar oynayarak finansal kaynak yaratabilirsiniz. Oyunun online altyapısı sayesinde oyuncular diğer oyuncuların takımlarıyla maç yapabilmekteler. Top Football Manager lisanslı gerçek ligler, takımlar ve oyuncular içeriyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Gameguru
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