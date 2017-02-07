?     Geri Bildirim
Top Gear: Rocket Robin
TamindirMobilOyunlarBeceriTop Gear: Rocket Robin - Android İçin Roket Uçurma Oyunu

Top Gear: Rocket Robin

(Android)
Top Gear: Rocket Robin İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Top Gear: Rocket Robin
Top Gear: Rocket Robin
Top Gear: Rocket Robin
Top Gear: Rocket Robin
Top Gear: Rocket Robin

Top Gear araçlarını uçurun.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Top Gear: Rocket Robin, Android platformunda roket uçurma oyunu olarak yerini alıyor. BBC Worldwide’ın ücretsiz olarak sunduğu resmi Top Gear oyununda Rocket Robin’i fırlatıyor, The Stig ile uzaya doğru yolculuğa çıkıyoruz.

BBC’nin mobil platforma taşıdığı resmi Top Gear oyunlarından biri olan Rocket Robin’de Top Gear Uluslararası Uzay Üreticileri tarafından bizim için özel olarak hazırlanmış fırlatma aracında bulunuyoruz. Efsane sürücü The Stig’in yıldızları görebilmesi bize bağlı.

TV programındaki ikonik araçlarla uçuş denemeleri yaptığımız oyunda roket ve yakıt tanklarımızı yükseltme şansına sahibiz. Ne kadar yükseğe ulaşmayı başarırsak o kadar puan kazanıyor, puanlarımızla yeni araçlar satın alabiliyor veya az önce de dediğim gibi yükseltmelerle uçma hızımızı artırabiliyoruz.

Top Gear: Rocket Robin için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.2 ve üzeri
Üretici:
BBC Worldwide
Top Gear: Rocket Robin QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Salt Chef
    Salt ChefAndroid için Yemek Pişirme Oyunu
  2. Temple Run 2
    Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
  3. Şeker Patlatma Oyunu
    Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
  4. BBTAN
    BBTANAndroid için Beceri Oyunu
  5. aa
    aaAndroid için Zorlu Beceri Oyunu

Top Gear: Rocket Robin Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster