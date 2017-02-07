Top Gear: Rocket Robin, Android platformunda roket uçurma oyunu olarak yerini alıyor. BBC Worldwide’ın ücretsiz olarak sunduğu resmi Top Gear oyununda Rocket Robin’i fırlatıyor, The Stig ile uzaya doğru yolculuğa çıkıyoruz.

BBC’nin mobil platforma taşıdığı resmi Top Gear oyunlarından biri olan Rocket Robin’de Top Gear Uluslararası Uzay Üreticileri tarafından bizim için özel olarak hazırlanmış fırlatma aracında bulunuyoruz. Efsane sürücü The Stig’in yıldızları görebilmesi bize bağlı.

TV programındaki ikonik araçlarla uçuş denemeleri yaptığımız oyunda roket ve yakıt tanklarımızı yükseltme şansına sahibiz. Ne kadar yükseğe ulaşmayı başarırsak o kadar puan kazanıyor, puanlarımızla yeni araçlar satın alabiliyor veya az önce de dediğim gibi yükseltmelerle uçma hızımızı artırabiliyoruz.