Top Gear: Rocket Robin
Resmi Top Gear araçlarıyla uçuşa geçin.
Top Gear: Rocket Robin, BBC Worldwide’ın mobil platforma çıkardığı resmi Top Gear oyunlarından biri. Adından tahmin edeceğiniz üzere roket uçurma oyunu. The Stig’in yıldızlara ulaşmasını sağlamaya çalıştığımız oyunda programın ikonik araçlarıyla uçuşa geçiyoruz.
BBC kanalında yayınlanan, dünya genelinde milyonlarca kişinin izlediği Top Gear programındaki araçlarla uzaya doğru yolculuğa çıktığımız oyun, iOS için de ücretsiz ve hem iPhone hem de iPad’de oynayabiliyoruz. Oyunda Top Gear Uluslararası Uzay Üreticileri tarafından dünya genelinde hazırlanmış fırlatma araçlarında bulunuyoruz. Programın efsane ismi The Stig ile birçok deneme yapıyoruz.
Gökyüzünde objeler toplayarak yeni roketler satın alabiliyor, mevcut roketimizi ve yakıt tanklarımızı yenileyebiliyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- BBC Worldwide
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