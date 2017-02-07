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Top Gear: Rocket Robin
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Top Gear: Rocket Robin

Top Gear: Rocket Robin İndir Hemen İndir

117 MB
Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Top Gear: Rocket Robin
Top Gear: Rocket Robin
Top Gear: Rocket Robin
Top Gear: Rocket Robin
Top Gear: Rocket Robin

Resmi Top Gear araçlarıyla uçuşa geçin.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Top Gear: Rocket Robin, BBC Worldwide’ın mobil platforma çıkardığı resmi Top Gear oyunlarından biri. Adından tahmin edeceğiniz üzere roket uçurma oyunu. The Stig’in yıldızlara ulaşmasını sağlamaya çalıştığımız oyunda programın ikonik araçlarıyla uçuşa geçiyoruz.

BBC kanalında yayınlanan, dünya genelinde milyonlarca kişinin izlediği Top Gear programındaki araçlarla uzaya doğru yolculuğa çıktığımız oyun, iOS için de ücretsiz ve hem iPhone hem de iPad’de oynayabiliyoruz. Oyunda Top Gear Uluslararası Uzay Üreticileri tarafından dünya genelinde hazırlanmış fırlatma araçlarında bulunuyoruz. Programın efsane ismi The Stig ile birçok deneme yapıyoruz.

Gökyüzünde objeler toplayarak yeni roketler satın alabiliyor, mevcut roketimizi ve yakıt tanklarımızı yenileyebiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
BBC Worldwide
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