Toplu SMS Programı, kendi telefonunuz üzerinden toplu SMS atmanızı sağlayan bir programdır. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz program ile kendi telefon numaranız üzerinden SMS yollayabiliyorsunuz.

İnternet üzerindeki toplu SMS fiyatlatını biliyorsunuzdur. Sınırlı ve genellikle yüksek ücretli olan bu servislerin yerine kullanabileceğiniz Toplu SMS Programı ile hiç bir para ödemeden binlerce mesaj atabiliyorsunuz. Operatör farkı olmadan sınırsız SMS atabiliyor ve kampanyalardan da yararlanabiliyorsunuz. Excel tablolarından telefon numaralarını programa yükleyebiliyor ve kolayca mesaj atabiliyorsunuz. Kullanımı oldukça basit olan program, ilk 15 mesajı normal daha sonrakilere ise reklam koyarak yolluyor. Eğer reklam istemiyorsanız da 150 TL ödeyerek programı tamamen satın alabilir ve dilediğiniz gibi SMS yollayabilirsiniz. Karşı tarafa iletilen mesajlarda sizin numaranız görünür ve her hangi bir güvensizlik de oluşmaz.

Nasıl Kullanılır?

İlk olarak telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamanız gerekiyor. Daha sonra telefonun bağlı olduğu "COM" portunu öğrendikten sonra programda bağlı olan portu seçmelisiniz. Bağlantı başarılı olduktan sonra SMS gönderimi yapabilirsiniz.

Toplu SMS Programı'nı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.