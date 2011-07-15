Tor Browser, çevrimiçi güvenliğine ve gizliliğine önem veren bilgisayar kullanıcılarının internet üzerinde anonim olarak güvenli bir şekilde gezebilmesi ve internet alemindeki tüm engelleri ortadan kaldırarak gezinebilmesi için geliştirilmiş olan güvenilir bir internet tarayıcısıdır.

Farklı kaynaklar tarafından gözetlenebilecek veya izlenebilecek olan ağ trafiğinizi ve veri alışveriş istatistiklerinin korunması için güçlü bir kalkan görevi gören yazılım, içerisinde yer alan çeşitli özellikler ve araçlar yardımıyla bulunduğunuz yeri gizlemenin dışında çevrimiçi bilgilerinizi ve internet geçmişi verilerinizi de gizler.

Sanal sunuculardan kurulu olan ağ temellerine dayanan Tor Browser, bu sayede internet üzerinde anonim bir şekilde gezinmenize ve istediğiniz tüm sitelere yasaklara veya engellemelere takılmadan giriş yapmanıza olanak sağlar. Tüm dünya üzerinde yer alan çeşitli sunucularla farklı kurallar ve algoritmalar dahilinde veri alışverişinde bulunan tarayıcı, tüm trafiği farklı kaynaklar üzerinden aldığı için takip edilmesi neredeyse imkansızdır.

Firefox'un özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanmakta olan Tor, Vidalia adında sade ve kolay kullanılabilir bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Bu sayede her seviyeden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilecek olan yazılım, özellikle daha önce Firefox'u kullanmış olan kullanıcılara çok daha tanıdık gelecektir.

Kolay ve sorunsuz bir kurulum işleminin ardından tarayıcınızı kullanmaya başlayabilmek için öncelikli olarak gerekli yerel ağ ayarlarını yapmalı veya otomatik ayarları kullanarak Tor ağına bağlanmalısınız. Bu söylediğim işlemleri kurulum sonrası karşınıza gelecek olan arayüz üzerinde bir iki tıklamayla gerçekleştirebilir ve Tor ağına bağlanmanızın ardından otomatik olarak açılacak olan Tor Browser'ı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bahsetmiş olduğumuz tüm bu özellikleri bir araya getirdiğimiz zaman, internette özgürce sörf yapabilmek ve engelli sitelere girebilmek için kullanabileceğiniz en etkili ve güvenilir web tarayıcılarından biri olarak dikkat çeken Tor Browser, tüm bilgisayar kullanıcılarının arşivinde yer alması gereken programlardan bir tanesi.