Toshiba Yeni Girdiği Nükleer Enerji Sektöründen Çıkıyor

Toshiba, milyarlarca dolar zarar ettiği nükleer enerji işinden çıkmayı planlıyor. Bundan bir süre önce de Toshiba'nın CEO’su Shigenori Shiga, şirketin milyar dolarlık zarar ettiğini açıklamasının ardından istifa ettiğini duyurmuştu.

Toshiba bundan bir süre önce mali raporlarının son çeyreğini açıklamayı reddetmişti. Bunun ardın da Mart ayına kadar 3.4 milyar dolar zarar edildiğini açıklamıştı. Dev Japon teknoloji şirketi şimdi de şirketin milyarlarca dolar zarar ettiği nükleer enerji işinden çıkmayı planladığı haberi geldi.

10 yıl önce Westinghouse Electric Company’i satın alarak Amerika'da nükleer enerji işine giren Toshiba'nın, bu sektörde de 2016 bilançosuna göre 6,2 milyar zarar ettiği açıklandı. Toshiba, bu son bildiriminde Westinghouse'da çoğunluk paylarını elden çıkarmayı düşündüğünü de açıkladı.

Toshiba, Westinghouse'ın yüzde 87'si 2006 yılında Toshiba tarafından 5,4 milyar dolara satın almıştı. Toshiba-Westinghouse CEO'su da 2015 yılında holding çapında gerçekleştirilen denetimler sonrasında gelirler üzerinde makyajlama yaptığı ortaya çıkınca bir basın toplantısında istifa etmişti.

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