Toshiba'yı Almak İçin Teknoloji Devleri Sıraya Girdi

Apple, Amazon ve Google gibi Amerika'nın en büyük teknoloji devlerinin, Toshiba'nın satılığa çıkardığı NAND flash bellek bölümünü satın almak için sıraya girdiği söylendi.

Toshiba'nın hissedarları, birkaç gün aldıkları bir kararla birlikte şirketin en büyük karı yaptığı flash bellek yongası bölümünü satma kararı aldılar. Yaklaşık 9 milyar dolarlık bir anlaşmanın altına imza atacağı söylenen Toshiba'nın bu kararı Japonya'nın en büyük gazetelerinden bir tanesi olan Yomiuri Shimbun'da yapılan bir haberin ardından gün yüzüne çıktı.

Yine gazetenin haberine göre Apple, Amazon ve Google'ın üst şirketi Alphabet'in de satın almak için yoklamalara başladığını da iddia etti. Tüm bu şirketlerden konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmezken, Toshiba'nın içerisinden alınan bilgilerin de bu yönde olduğu ve pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

Bu üç büyük şirketin yanı sıra Silver Lake Partners isimli fonun ve ABD menşeili bir başka çip üreticisi Broadcom'un da işin içinde olduğu söylendi. Bu şirektlerden bir tanesi olan Broadcom'un Toshiba'ya resmi bir teklif yaptığı ve 2 trilyon yen, yani yaklaşık olarak 18 milyar dolar önerdiği de söylenenler arasında yer aldı.

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