Total Smashout!
Total Smashout!'da rakiplerimizi pataklayarak ringde kalmaya çalışıyoruz
Total Smashout! hızlı ve heyecan dolu bir oyun tecrübesi sunan bir mobil dövüş oyunu olarak tanımlanabilir.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olan Total Smashout!'ta arenaya çıkan ve rakipleriyle yüzleşen gladyatörleri kontrol ediyoruz. Oyundaki temel amacımız ise en uzun süre ringde kalabilen gladyatör olabilmek. Bu iş için gücümüzün yanında reflekslerimizi de kullanmamız gerekiyor.
Total Smashout!'da rakiplerimiz bize ringin sağından ve solundan saldırıyorlar. Bize düşen görev ise ringden düşmeden bütün rakiplerimizi ringin dışına fırmatmak. Oyunun başında az sayıda düşmanla karşılaşırken ilerleyen süreçte karşımıza daha fazla sayıda rakip çıkıyor ve işler karışıyor.
Total Smashout!'da gladyatörünüzü geliştirmenize ve görünümünü kişiselleştirebilmenize izin verilmekte.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- Davetech Co., Ltd.
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