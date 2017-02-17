Total Smashout!(iOS)
Arenanın en güçlü gladyatörü olmaya ne dersiniz?
Total Smashout! kısa bir süre oynadıktan sonra bağımlılığa dönüşebilen bir mobil dövüş oyunu.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir gladyatör oyunu olan Total Smashout!'da arenaya çıkıyoruz ve en güçlü gladyatör olduğumuzu kanıtmaya çalışıyoruz. Bu iş için de ringe çıkan bütün rakiplerimizi ringin dışına fırmatmamız gerekiyor.
Total Smashout!'da bir yandan rakiplerimizi silahlarımızı kullanarak ring dışına ittirmemiz, diğer yandan da rakiplerimizin saldırılarından kaçmamız gerekiyor. Eğer dikkatsizce davranırsak bizi teperek dışarı gönderiyorlar. Oyunda ne kadar uzun süre ringde kalırsak o kadar yüksek puan kazanıyor. Başlangıçta işler kolayken zaman geçtikçe sağımızdan ve solumuzdan daha fazla rakip saldırıyor ve işler karışıyor.
Total Smashout!'da gladyatörünüzü geliştirebiliyor ve farklı sialhlar kullanabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Davetech Co., Ltd.
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Total Smashout! Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı