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Total Smashout!
TamindirMobilOyunlarAksiyonTotal Smashout! - IPhone Ve IPad Için Aksiyon Oyunu

Total Smashout!

(iOS)
Total Smashout! İndir Hemen İndir

47.4 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Total Smashout!
Total Smashout!
Total Smashout!
Total Smashout!
Total Smashout!

Arenanın en güçlü gladyatörü olmaya ne dersiniz?

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Total Smashout! kısa bir süre oynadıktan sonra bağımlılığa dönüşebilen bir mobil dövüş oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir gladyatör oyunu olan Total Smashout!'da arenaya çıkıyoruz ve en güçlü gladyatör olduğumuzu kanıtmaya çalışıyoruz. Bu iş için de ringe çıkan bütün rakiplerimizi ringin dışına fırmatmamız gerekiyor.

Total Smashout!'da bir yandan rakiplerimizi silahlarımızı kullanarak ring dışına ittirmemiz, diğer yandan da rakiplerimizin saldırılarından kaçmamız gerekiyor. Eğer dikkatsizce davranırsak bizi teperek dışarı gönderiyorlar. Oyunda ne kadar uzun süre ringde kalırsak o kadar yüksek puan kazanıyor. Başlangıçta işler kolayken zaman geçtikçe sağımızdan ve solumuzdan daha fazla rakip saldırıyor ve işler karışıyor.

Total Smashout!'da gladyatörünüzü geliştirebiliyor ve farklı sialhlar kullanabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Davetech Co., Ltd.
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