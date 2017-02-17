Total Smashout! kısa bir süre oynadıktan sonra bağımlılığa dönüşebilen bir mobil dövüş oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir gladyatör oyunu olan Total Smashout!'da arenaya çıkıyoruz ve en güçlü gladyatör olduğumuzu kanıtmaya çalışıyoruz. Bu iş için de ringe çıkan bütün rakiplerimizi ringin dışına fırmatmamız gerekiyor.

Total Smashout!'da bir yandan rakiplerimizi silahlarımızı kullanarak ring dışına ittirmemiz, diğer yandan da rakiplerimizin saldırılarından kaçmamız gerekiyor. Eğer dikkatsizce davranırsak bizi teperek dışarı gönderiyorlar. Oyunda ne kadar uzun süre ringde kalırsak o kadar yüksek puan kazanıyor. Başlangıçta işler kolayken zaman geçtikçe sağımızdan ve solumuzdan daha fazla rakip saldırıyor ve işler karışıyor.

Total Smashout!'da gladyatörünüzü geliştirebiliyor ve farklı sialhlar kullanabiliyorsunuz.