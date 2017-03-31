Total War: Warhammer II Duyuruldu

Creative Assembly stüdyoları tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını SEGA'nın üstlendiği Total War: Warhammer'ın ikinci oyunu için resmi duyuru yapıldı. Duyurunun yanı sıra bir de etkileyici sinematik video yayınlandı.

Total War strateji oyunları serisine Warhammer evrenini dahil eden Total War: Warhammer, 2016'nın bahar aylarında piyasaya çıkmıştı. İlk oyunun üzerinden çok zaman geçmemiş olmasına rağmen geliştirici firmanın kararıyla Total War: Warhammer II geliştirilmeye başlanmış.

Bu ikinci oyunda 4 farklı ırk ve her ırkta 2 adet Legendary Lord bulunuyor. Bu 4 ırk High Elves, Dark Elves, Lizardmen ve henüz açıklanmayan yeni bir ırktan oluşuyor. Oyunla ilgili daha fazla şey öğrenmek için aşağıdaki sinematik duyuru videosunu izleyebilirsiniz.

Total War: Warhammer II'nin bu yıl içerisinde PC platformu için çıkış yapacağını da belirtmekte fayda var. Oyunun resmi duyuru sayfasını da bu linkten ziyaret ederek daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Total War: Warhammer'ın Oynanış Videosu Yayınlandı