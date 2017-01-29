Touch By Touch, teke tek kaldığımız canavarları öldürerek ilerlediğimiz, bulmaca öğeleri içeren bir Android oyunu.

Sabit bir platform üzerinde yine sabit duran iki karakterin karşılıklı atışması üzerine kurulu oyunda saldırı gerçekleştirmek için aynı renkte bloklar üzerinde dokunuşlar yapıyoruz. Düşmanla aramıza dizilen, belli bir sürenin ardından kaybolan renkli bloklar saldırı gücümüzü ortaya çıkarmamızı sağladığından oyunda nereye, ne kadar sürede dokunduğumuz büyük önem taşıyor. Yeterince hızlı olamazsak düşmanla aynı kaderi paylaşıyoruz. Bu arada düşman tek vuruşta ölmüyor. Sağlık durumunu da kafasının üzerindeki kırmızı çubuktan görebiliyoruz.

40’dan fazla karakterin yer aldığı oyunda ateş modu ve yükseltme modu olmak üzere iki seçenek karşımıza çıkıyor. Ateş modunda bu moda özel özel bloklara dokunarak süper kahramanımızın etkili vuruş becerisini açığa çıkartarak canavarları tek dokunuşla öldürebiliyoruz. Sık dokunuşlarla büyüyebilmemiz de modun güzel yanlarından. Diğer yükseltme modunda oynarken büyüyebilmek için dokunmak yeterli olmuyor; sert dokunmamız, çok daha hızlı olmamız gerekiyor.