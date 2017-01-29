?     Geri Bildirim
Touch By Touch
TamindirMobilOyunlarBulmacaTouch By Touch - Android İçin Canavar Öldürme Oyunu

Touch By Touch

Touch By Touch İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Touch By Touch
Touch By Touch
Touch By Touch
Touch By Touch
Touch By Touch

Aynı renkte bloklara dokunarak özel gücünüzü açığa çıkartın.

Erkan Calp Son güncelleme 47 dakika önce

Touch By Touch, teke tek kaldığımız canavarları öldürerek ilerlediğimiz, bulmaca öğeleri içeren bir Android oyunu.

Sabit bir platform üzerinde yine sabit duran iki karakterin karşılıklı atışması üzerine kurulu oyunda saldırı gerçekleştirmek için aynı renkte bloklar üzerinde dokunuşlar yapıyoruz. Düşmanla aramıza dizilen, belli bir sürenin ardından kaybolan renkli bloklar saldırı gücümüzü ortaya çıkarmamızı sağladığından oyunda nereye, ne kadar sürede dokunduğumuz büyük önem taşıyor. Yeterince hızlı olamazsak düşmanla aynı kaderi paylaşıyoruz. Bu arada düşman tek vuruşta ölmüyor. Sağlık durumunu da kafasının üzerindeki kırmızı çubuktan görebiliyoruz.

40’dan fazla karakterin yer aldığı oyunda ateş modu ve yükseltme modu olmak üzere iki seçenek karşımıza çıkıyor. Ateş modunda bu moda özel özel bloklara dokunarak süper kahramanımızın etkili vuruş becerisini açığa çıkartarak canavarları tek dokunuşla öldürebiliyoruz. Sık dokunuşlarla büyüyebilmemiz de modun güzel yanlarından. Diğer yükseltme modunda oynarken büyüyebilmek için dokunmak yeterli olmuyor; sert dokunmamız, çok daha hızlı olmamız gerekiyor.

Touch By Touch için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
DollSoft
Touch By Touch QR Kodu Okutarak İndir

Bulmaca Popülerleri

  1. Candy Crush Saga
    Candy Crush SagaAndroid İçin Ücretsiz Bulmaca Oyunu
  2. Candy Crush Soda Saga
    Candy Crush Soda SagaAndroid İçin Candy Crush Soda Saga Oyunu
  3. Farm Heroes Saga
    Farm Heroes SagaAndroid için Eğlenceli Bulmaca Oyunu
  4. Kim Milyoner Olmak İster
    Kim Milyoner Olmak İsterAndroid için Bilgi Yarışması Oyunu
  5. Pet Rescue Saga
    Pet Rescue SagaAndroid için Bulmaca Oyunu