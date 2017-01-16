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Touch The Pop
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Touch The Pop

Touch The Pop İndir Hemen İndir

25.3 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Touch The Pop
Touch The Pop
Touch The Pop
Touch The Pop
Touch The Pop

Çemberin etrafında dolanıyor ve yuvarlağı tutturmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Touch The Pop, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça zorlu bir oyun olan Touch The Pop'da çemberin etrafında turluyor ve karşınıza çıkan yuvarlak noktaları tutturmaya çalışıyorsunuz.

Basit kontrolleri ve şık tasarımıyla dikkat çeken Touch The Pop, sonsuz oyun moduna sahip bir oyundur. Oyunda reflekslerinizi sonuna kadar test ediyor ve zorlu bölümleri atlamaya çalışıyorsunuz. Farklı zorluk seviyeleri ve renkli görselleriyle Touch The Pop oyununu mutlaka denemelisiniz. Tek dokunuş moduyla oynanan Touch The Pop oyununda yüksek paunlara ulaşmaya çalışıyor ve liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca oyunda çeşitli görevleri gerçekleştirebiliyor ve ekstra puanlar kazanabiliyorsunuz. Eğlenebileceğiniz bir oyun olan Touch The Pop'u sakın kaçırmayın. Aynı zamanda batarya dostu olan oyunu oynarken bataryanız çok tükenmiyor ve telefon kaynakları da fazla tüketilmiyor.

Touch The Pop oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Tuncay Cansiz
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