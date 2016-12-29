Google Chrome tarayıcısı için geliştirilen Touch VPN uzantısı ile engellere takılmadan, güvenli ve hızlı bir şekilde internette gezinebilirsiniz.

Web sitelerine erişim sağlanamadığında ya da internetin anormal bir şekilde yavaş olduğu zamanlarda ilk akla gelen VPN uygulamaları oluyor. İnternette engellere takılmadan güvenli, hızlı ve anonim şekilde gezinmenizi sağlayan Touch VPN uzantısını Google Chrome tarayıcısında oldukça basit bir şekilde kullanabilmeniz mümkün.

Uzantıyı tarayıcınıza ekledikten sonra sağ üst köşeden bağlantıyı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bağlandığınız ülkeyi değiştirmek istiyorsanız, yine aynı yerden Touch VPN butonuna tıkladıktan sonra From bölümündeki listeden herhangi bir ülkeyi seçebilirsiniz. Bağlanabileceğiniz ülkeler ise; Kanada, Fransa, Danimarka, İsviçre, ABD, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Almanya, İngiltere, Singapur ve Türkiye olarak sıralanıyor.