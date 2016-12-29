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Touch VPN
TamindirMobilVerimlilikTouch VPN - Android Için Ücretsiz VPN Uygulaması

Touch VPN

Touch VPN İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Touch VPN
Touch VPN
Touch VPN

Touch VPN ile engellenmiş web sitelerine hızlı, güvenilir ve ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 23 dakika önce

İnternet sitelerine veya uygulamalara erişim sağlayamıyorsanız Android cihazlarınıza yükleyeceğiniz Touch VPN size büyük kolaylık sağlıyor.

Ücretsiz olarak sunulan bir VPN uygulaması olan Touch VPN ile internet sitelerine sansüre takılmadan erişebilirsiniz. Güvenliğinden endişe ettiğiniz halka açık kablosuz ağlara bağlıyken koruma altına alan uygulamada güvenli ve anonim olarak gezinebilmeniz mümkün. Güçlü bir SSL şifreleme sistemine sahip olan Touch VPN, herhangi bir deneme süresi veya ek özellik satın alma gibi ekstra ücretler olmadan tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulamayı yükledikten sonra Bağlan butonuna basmanızla birlikte internetteki kimliğinizi gizleyebiliyor ve güvenli bir şekilde gezinebiliyorsunuz. Devlet kurumları, okul, şirket gibi yerlerde yönetim tarafından engellenen veya sansürlenen sitelere erişim sağlamak istiyorsanız Touch VPN uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
TouchVPN Inc
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