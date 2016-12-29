Touch VPN
Touch VPN ile engellenmiş web sitelerine hızlı, güvenilir ve ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz.
İnternet sitelerine veya uygulamalara erişim sağlayamıyorsanız Android cihazlarınıza yükleyeceğiniz Touch VPN size büyük kolaylık sağlıyor.
Ücretsiz olarak sunulan bir VPN uygulaması olan Touch VPN ile internet sitelerine sansüre takılmadan erişebilirsiniz. Güvenliğinden endişe ettiğiniz halka açık kablosuz ağlara bağlıyken koruma altına alan uygulamada güvenli ve anonim olarak gezinebilmeniz mümkün. Güçlü bir SSL şifreleme sistemine sahip olan Touch VPN, herhangi bir deneme süresi veya ek özellik satın alma gibi ekstra ücretler olmadan tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.
Uygulamayı yükledikten sonra Bağlan butonuna basmanızla birlikte internetteki kimliğinizi gizleyebiliyor ve güvenli bir şekilde gezinebiliyorsunuz. Devlet kurumları, okul, şirket gibi yerlerde yönetim tarafından engellenen veya sansürlenen sitelere erişim sağlamak istiyorsanız Touch VPN uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- TouchVPN Inc
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