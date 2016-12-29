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Touch VPN
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Touch VPN

(iOS)
Touch VPN İndir Hemen İndir

27.3 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Touch VPN
Touch VPN
Touch VPN

Touch VPN ile internet kısıtlamalarına takılmadan güvenli bir şekilde internette gezinebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Touch VPN uygulaması ile erişimi engellenmiş internet sitelerine veya uygulamalara kolaylıkla erişebilirsiniz.

Engellenen veya sansürlenen internet siteleri ve uygulamalarına erişim sağlamakta güçlük çekiyorsanız ya da devlet kurumları, okul veya şirkette erişilmesine izin verilmeyen web sitelerine erişmek istiyorsanız Touch VPN ile tanışın. Ekstra ücretler olmadan, tamamen ücretsiz olarak sunulan Touch VPN uygulamasını kullanarak internette hem güvenli hem de anonim bir şekilde gezinebilirsiniz.

Güvenliğinden endişe ettiğiniz halka açık kablosuz ağları kullanırken Touch VPN’i kullandığınızda kendinizi koruma altına almış oluyorsunuz. Güçlü bir SSL şifreleme sistemi olan Touch VPN uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilir, engellere takılmadan ücretsiz ve sınırsız bir şekilde internette gezinebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
TouchVPN Inc
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