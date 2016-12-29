iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Touch VPN uygulaması ile erişimi engellenmiş internet sitelerine veya uygulamalara kolaylıkla erişebilirsiniz.

Engellenen veya sansürlenen internet siteleri ve uygulamalarına erişim sağlamakta güçlük çekiyorsanız ya da devlet kurumları, okul veya şirkette erişilmesine izin verilmeyen web sitelerine erişmek istiyorsanız Touch VPN ile tanışın. Ekstra ücretler olmadan, tamamen ücretsiz olarak sunulan Touch VPN uygulamasını kullanarak internette hem güvenli hem de anonim bir şekilde gezinebilirsiniz.

Güvenliğinden endişe ettiğiniz halka açık kablosuz ağları kullanırken Touch VPN’i kullandığınızda kendinizi koruma altına almış oluyorsunuz. Güçlü bir SSL şifreleme sistemi olan Touch VPN uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilir, engellere takılmadan ücretsiz ve sınırsız bir şekilde internette gezinebilirsiniz.