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Touch VPN
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Touch VPN

(Windows-phone)
Touch VPN İndir Hemen İndir

4.62 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Touch VPN
Touch VPN
Touch VPN

Touch VPN ile engellenmiş veya sansürlenmiş web siteleri ve uygulamalara kolayca erişin!

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Touch VPN uygulamasıyla Windows işletim sistemli cihazlarınızda internetteki engelleri kolaylıkla aşabilmeniz mümkün.

Windows 10 ve Windows 10 Mobile işletim sistemli cihazlarda kullanılabilen Touch VPN, internet üzerindeki gizliliğinizi ve güvenliğinizi koruma altına alıyor. Halka açık kablosuz ağlardaki güvenlik risklerini sizin için ortadan kaldıran uygulama, erişime engellenmiş internet sitelerine ve uygulamalara da erişebilmenizi sağlıyor.

Hiçbir ekstra ücret ödemeden, tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz hızlı ve güvenilir bir VPN uygulaması olan Touch VPN’in çok güçlü bir SSL şifreleme sistemi bulunuyor. Böylece internette güvenli ve anonim bir şekilde gezinebiliyorsunuz. 12 farklı ülkenin sunucusuna erişebileceğiniz Touch VPN uygulamasında bu ülkeler şu şekilde sıralanıyor: Türkiye, Kanada, Fransa, ABD, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, İngiltere, Singapur, Danimarka, Almanya, İsviçre, İspanya.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Windows Phone
Gereklilik:
Windows 10 sürüm 10586 ve üzeri
Üretici:
TouchVPN Inc
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