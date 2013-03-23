TouchFreeze1.1.0
Dizüstü bilgisayarlarda dökümanlar üzerinde çalışırken, metin yazarken elinizin yanlışlıkla touchpade değmesi sonucu çalışmalarınızın aksamasından bunaldıysanız TouchFreeze size oldukça yardımcı olacak bir uygulamadır.
TouchFreeze herhangi bir metin yazmaya başladığınızda touchpadi devredışı bırakan küçük ve kullanışlı bir uygulamadır. Ücretsiz uygulama sayesinde işlerinizin aksamasını engelleyebilir, verimliliğinizi arttırabilirsiniz.
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5- TouchFreeze 1.1.0 için okan dedi ki;
nasıl kapattınız arkadaşlar fütfen yardımm edin nolurrrr :(
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TouchFreeze 1.1.0 için muharrem dedi ki;
çok büyük sıkıntıdan kurtuldum dünya varmış
teşşekkür ediyorum.
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5- TouchFreeze 1.1.0 için gökhan dedi ki;
gerçekten işe yarıyor teşekkürler.
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Cevap yazan: ali kaplannasıl yaptınnnn28 Ocak 2015 Çarşamba - 14:12:09 - Şikayet Et
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- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 8 / 6,040
- İşletim Sistemi:
- 2003 Server/WinXP/Win2000/WinNT
- Üretici:
- Ivan Zhakov
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