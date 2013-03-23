Dizüstü bilgisayarlarda dökümanlar üzerinde çalışırken, metin yazarken elinizin yanlışlıkla touchpade değmesi sonucu çalışmalarınızın aksamasından bunaldıysanız TouchFreeze size oldukça yardımcı olacak bir uygulamadır.

TouchFreeze herhangi bir metin yazmaya başladığınızda touchpadi devredışı bırakan küçük ve kullanışlı bir uygulamadır. Ücretsiz uygulama sayesinde işlerinizin aksamasını engelleyebilir, verimliliğinizi arttırabilirsiniz.