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TouchFreeze
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TouchFreeze

1.1.0
TouchFreeze İndir Hemen İndir

268 KB
Editör Puanı: 3.5/5
3.5

2 Kullanıcı: 5/5

5
TouchFreeze
Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Dizüstü bilgisayarlarda dökümanlar üzerinde çalışırken, metin yazarken elinizin yanlışlıkla touchpade değmesi sonucu çalışmalarınızın aksamasından bunaldıysanız TouchFreeze size oldukça yardımcı olacak bir uygulamadır.

TouchFreeze herhangi bir metin yazmaya başladığınızda touchpadi devredışı bırakan küçük ve kullanışlı bir uygulamadır. Ücretsiz uygulama sayesinde işlerinizin aksamasını engelleyebilir, verimliliğinizi arttırabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
8 / 6,040
İşletim Sistemi:
2003 Server/WinXP/Win2000/WinNT
Üretici:
Ivan Zhakov

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