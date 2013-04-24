Touchpad Blocker dizüstü bilgisayarınız ile çalışırken yanlışlıkla touchpad kısmına dokunarak işlerinizi aksatmanızı engelleyebilen küçük ve kullanışlı bir programdır.

Ücretsiz olan program belli bir klavye tuşuna bastığınızda birkaç dakikalığına touchpadi devre dışı bırakabilmektedir. Programın arayüzünden bu kısayol tuşunu ayarlayabilmeniz mümkündür. Kısayol tuşunu kullandığınızda sesli uyarı vermek ve Windows açılışı ile birlikte başlayabilmek programın diğer kullanışlı özellikleridir.