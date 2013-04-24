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Touchpad Blocker
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Touchpad Blocker

2.9.0.59
Touchpad Blocker İndir Hemen İndir

457.09 KB
Editör Puanı: 4/5
4
Touchpad Blocker
Can Erdil Şentürk Son güncelleme 17 dakika önce

Touchpad Blocker dizüstü bilgisayarınız ile çalışırken yanlışlıkla touchpad kısmına dokunarak işlerinizi aksatmanızı engelleyebilen küçük ve kullanışlı bir programdır.

Ücretsiz olan program belli bir klavye tuşuna bastığınızda birkaç dakikalığına touchpadi devre dışı bırakabilmektedir. Programın arayüzünden bu kısayol tuşunu ayarlayabilmeniz mümkündür. Kısayol tuşunu kullandığınızda sesli uyarı vermek ve Windows açılışı ile birlikte başlayabilmek programın diğer kullanışlı özellikleridir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Geçen Hafta / Toplam:
22 / 5,310
İşletim Sistemi:
Win7/Vista/WinXP/Win2000
Üretici:
Touchpad Blocker

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