?     Geri Bildirim
Tower Defense: Invasion
TamindirMobilOyunlarStratejiTower Defense: Invasion - Android Için Kale Savunma Oyunu

Tower Defense: Invasion

Tower Defense: Invasion İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Tower Defense: Invasion
Tower Defense: Invasion
Tower Defense: Invasion
Tower Defense: Invasion
Tower Defense: Invasion

Etkileyici grafikleri ve destansı mücadeleleriyle harika bir kale savunma oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 11 dakika önce

Tower Defense: Invasion, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir kale savunma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda destansı mücadelelere dahil oluyor ve kendi krallığınızı korumaya çalışıyorsunuz.

Gelişmiş savaş sistemleri, farklı silahlar, zorlu görevler ve gerçekçi atmosfer ile harika bir kale savunma oyunu olarak karşımıza çıkan Tower Defense: Invasion, beş yıldızı sonuna kadar hakediyor. Klasik kale savunma oyunlarıyla benzeşen bir kurguya sahip olan oyunda gerçekçi bir atmosferde inanılmaz savaşlara dahil oluyorsunuz. Kendi krallığınızı inşa ediyor ve rakiplerinize karşı savunma yaparak büyümeye çalışıyorsunuz. Uçaklar, tanklar ve helikopterler de Tower Defense: Invasion oyununda sizleri bekliyor. Birbirinden zorlu görevlere sahip olan oyunda farklı oyun modlarıyla karşılaşıyor ve tüm düşmanlarınızı yok etmeye çalışıyorsunuz. Sürpriz hediyelerin de yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda bölgenizin güvenliğinizi sağlamaya çalışıyor ve farklı güçlendirmelere dayarak daha dayanıklı hale gelmeye çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızı en eğlenceli şekilde değerlendirmenizi de sağlayan Tower Defense: Invasion oyununu sakın kaçırmayın. Savaş oyunlarını seven biriyseniz Tower Defense: Invasion tam size göre.

Tower Defense: Invasion oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Tower Defense: Invasion için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Zonmob Tech., JSC
Tower Defense: Invasion QR Kodu Okutarak İndir

Strateji Popülerleri

  1. Clash of Clans
    Clash of ClansAndroid için Strateji Oyunu
  2. Minecraft: Pocket Edition
    Minecraft: Pocket EditionAndroid için Minecraft Oyunu
  3. Plants vs. Zombies 2
    Plants vs. Zombies 2Android için Plants vs. Zombies 2 Oyunu
  4. Boom Beach
    Boom BeachAndroid İçin Strateji Oyunu
  5. Osmanlı Savaşları
    Osmanlı SavaşlarıAndroid için Osmanlı Savaşları Oyunu