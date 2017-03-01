Tower Defense: Invasion, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir kale savunma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda destansı mücadelelere dahil oluyor ve kendi krallığınızı korumaya çalışıyorsunuz.

Gelişmiş savaş sistemleri, farklı silahlar, zorlu görevler ve gerçekçi atmosfer ile harika bir kale savunma oyunu olarak karşımıza çıkan Tower Defense: Invasion, beş yıldızı sonuna kadar hakediyor. Klasik kale savunma oyunlarıyla benzeşen bir kurguya sahip olan oyunda gerçekçi bir atmosferde inanılmaz savaşlara dahil oluyorsunuz. Kendi krallığınızı inşa ediyor ve rakiplerinize karşı savunma yaparak büyümeye çalışıyorsunuz. Uçaklar, tanklar ve helikopterler de Tower Defense: Invasion oyununda sizleri bekliyor. Birbirinden zorlu görevlere sahip olan oyunda farklı oyun modlarıyla karşılaşıyor ve tüm düşmanlarınızı yok etmeye çalışıyorsunuz. Sürpriz hediyelerin de yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda bölgenizin güvenliğinizi sağlamaya çalışıyor ve farklı güçlendirmelere dayarak daha dayanıklı hale gelmeye çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızı en eğlenceli şekilde değerlendirmenizi de sağlayan Tower Defense: Invasion oyununu sakın kaçırmayın. Savaş oyunlarını seven biriyseniz Tower Defense: Invasion tam size göre.

Tower Defense: Invasion oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.