Tower Defense: Invasion(iOS)
Harika grafiklere ve destansı mücadelelere sahip kale savunma oyunu
Tower Defense: Invasion, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir kale savunma oyunudur. Etkileyici bir atmosferde geçen oyunda bölgenizi savunmaya çalışıyor ve mücadelelerin içerisine girişiyorsunuz.
Etkileyici atmosfere sahip bir kale savunma oyunu olarak karşımıza çıkan Tower Defense: Invasion, gerçekçi ortamı ve gelişmiş silah sistemleriyle dikkat çekiyor. Sahip olduğu özelliklerle gerçek bir savaş ortamını sunan oyunda kendinizi savaşın tam ortasında hissediyor ve eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Birbirinden zorlu görevlere sahip olan oyunda görevlerin üstesinden geliyor ve düşmanlarınızla da mücadele ediyorsunuz. Uçakların ve tankların da yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Bölgenizi korumalı ve geliştirmeler yaparak daha güçlü bir hale bürünmelisiniz. Son derece zevkli olan oyunu çok seveceksiniz.
Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Tamamı 3 boyutlu grafiklerin yer aldığı oyunda arkadaşlarınızla da mücadele edebilirsiniz. Farklı oyun modlarının ve silahların yer aldığı oyunu sakın kaçırmayın. Savaş oyunlarını seviyorsanız bu oyun çok hoşunuza gidecek.
Tower Defense: Invasion oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 10.2 ve sonrası
- Üretici:
- Zonmob Tech., JSC
Strateji Popülerleri
- Clash of ClansiPhone ve iPad için Strateji Oyunu
- MinecraftiPhone, iPad ve iPod Touch İçin Minecraft Oyunu
- MangalaiPhone ve iPad için Strateji Oyunu
- King of Avalon: Dragon WarfareiPhone ve iPad için Online Strateji Oyunu
- ROME: Total WariPad için Strateji Oyunu
Tower Defense: Invasion Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı