Tower Defense: Invasion, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir kale savunma oyunudur. Etkileyici bir atmosferde geçen oyunda bölgenizi savunmaya çalışıyor ve mücadelelerin içerisine girişiyorsunuz.

Etkileyici atmosfere sahip bir kale savunma oyunu olarak karşımıza çıkan Tower Defense: Invasion, gerçekçi ortamı ve gelişmiş silah sistemleriyle dikkat çekiyor. Sahip olduğu özelliklerle gerçek bir savaş ortamını sunan oyunda kendinizi savaşın tam ortasında hissediyor ve eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Birbirinden zorlu görevlere sahip olan oyunda görevlerin üstesinden geliyor ve düşmanlarınızla da mücadele ediyorsunuz. Uçakların ve tankların da yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Bölgenizi korumalı ve geliştirmeler yaparak daha güçlü bir hale bürünmelisiniz. Son derece zevkli olan oyunu çok seveceksiniz.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Tamamı 3 boyutlu grafiklerin yer aldığı oyunda arkadaşlarınızla da mücadele edebilirsiniz. Farklı oyun modlarının ve silahların yer aldığı oyunu sakın kaçırmayın. Savaş oyunlarını seviyorsanız bu oyun çok hoşunuza gidecek.

Tower Defense: Invasion oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.