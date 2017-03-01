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Tower Defense: Invasion
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Tower Defense: Invasion

(iOS)
Tower Defense: Invasion İndir Hemen İndir

798 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Tower Defense: Invasion
Tower Defense: Invasion
Tower Defense: Invasion
Tower Defense: Invasion
Tower Defense: Invasion

Harika grafiklere ve destansı mücadelelere sahip kale savunma oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 10 dakika önce

Tower Defense: Invasion, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir kale savunma oyunudur. Etkileyici bir atmosferde geçen oyunda bölgenizi savunmaya çalışıyor ve mücadelelerin içerisine girişiyorsunuz.

Etkileyici atmosfere sahip bir kale savunma oyunu olarak karşımıza çıkan Tower Defense: Invasion, gerçekçi ortamı ve gelişmiş silah sistemleriyle dikkat çekiyor. Sahip olduğu özelliklerle gerçek bir savaş ortamını sunan oyunda kendinizi savaşın tam ortasında hissediyor ve eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Birbirinden zorlu görevlere sahip olan oyunda görevlerin üstesinden geliyor ve düşmanlarınızla da mücadele ediyorsunuz. Uçakların ve tankların da yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Bölgenizi korumalı ve geliştirmeler yaparak daha güçlü bir hale bürünmelisiniz. Son derece zevkli olan oyunu çok seveceksiniz.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Tamamı 3 boyutlu grafiklerin yer aldığı oyunda arkadaşlarınızla da mücadele edebilirsiniz. Farklı oyun modlarının ve silahların yer aldığı oyunu sakın kaçırmayın. Savaş oyunlarını seviyorsanız bu oyun çok hoşunuza gidecek.

Tower Defense: Invasion oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 10.2 ve sonrası
Üretici:
Zonmob Tech., JSC
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