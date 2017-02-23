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Tower Keepers
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Tower Keepers

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Tower Keepers
Tower Keepers
Tower Keepers
Tower Keepers
Tower Keepers

Kendi ordunuzu kurabiliyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Tower Keepers, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Aksiyon ve macera dolu savaşların gerçekleştiği oyunda aksiyonun tadına varıyorsunuz.

Kale savunma ve rol yapma oyunlarının birleşimi bir kurguya sahip olarak karşımıza çıkan Tower Keepers, kendi ordunuzu kurup eğittiğiniz ve düşmanlarla mücadele ettiğiniz bir oyundur. Oyunda kendinize kahramanlar ediniyor ve onları eğiterek birer savaş makinesine dönüşmelerini sağlıyorsunuz. 70'den fazla canavar türüyle mücadele ediyor ve 75'den fazla zorlu görevin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Düşmanlarınızı yağmalayabiliyor, gizli nesneleri bulabiliyor ve yeni beceriler keşfedebiliyorsunuz. Ordunuzun gücünü maksimum seviyeye çıkarmak için uğraşıyor ve aynı zamana gerçek zamanlı savaşlara katılabiliyorsunuz. Takımınızı en iyi şekilde oluşturmalı ve önünüze çıkan düşmanları kolayca geçmelisiniz. Oyunda savaşlar bol olduğu için stratejik kararlar almanız gerekiyor.

Birbirinden zorlu görevlere ve harika atmosfere sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Karakterleri geliştirebiliyor, silahlandırabiliyor ve özel yeteneklerle donatabiliyorsunuz. Savaşlardan galip çıkmak için son derece dikkatli olmalı ve rakibinizin açık noktalarını kollamalısınız. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunu boş zamanlarınızda tercih edebilirsiniz. Tower Keepers oyununu mutlaka denemelisiniz.

Tower Keepers oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
ninja kiwi
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