Tower Keepers(iOS)
Gerçek zamanlı savaşlara katılabiliyor ve zorlu görevlerin üstesinden gelebiliyorsunuz
Tower Keepers, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Oyunda kendinize bir ordu topluyor ve kalenizi savunuyorsunuz.
Birbirinden zorlu görevlere sahip bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkan Tower Keepers, kendinize ordu kurup eğittiğiniz ve kalenizi savunmaya çalıştığınız bir oyundur. Oyunda ordunuzu eğiterek güç kazanmalarını sağlıyor ve rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz. 70'den fazla canavarın olduğu oyunda 75'den fazla görev yer alıyor. Oyunda karakterlerinizi birer birer eğitiyor ve zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Takımınızı en iyi şekilde idare etmeli ve düşmanlarınıza meydan okumalısıınz. Ayrıca oyuna gerçek zamanlı savaşlara da katılabiliyor ve gerçek insanlarla mücadele edebiliyorsunuz. Oyundaki savaşlar yoğun olduğu için stratejik taktikler uygulamanız da gerekiyor.
Rol yapma oyunu ve kale savunma oyunlarını tek bir çatı altında toplayan Tower Keepers'da işiniz bir hayli zor. Hem arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor hemde zorlu görevlerin üstesinden gelebiliyorsunuz. Eğer savaş oyunlarını seviyorsanız Tower Keepers'ı mutlaka denemeniz gerekiyor. Tower Keepers oyununu sakın kaçırmayın.
Tower Keepers oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.4 ve sonrası
- Üretici:
- ninja kiwi
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Tower Keepers Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
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