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Town Jump
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Town Jump

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Town Jump
Town Jump
Town Jump
Town Jump
Town Jump

Sağdan ve soldan gelen bloklar üzerinde zıplayarak en tepeye ulaşıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 24 dakika önce

Town Jump, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Basit kontrollere ve eğlenceli kurguya sahip olan oyunda tek amacını en tepeye tırmanmak.

Birbirinden farklı arabalara ve platformlara sahip bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Town Jump, becerilerinizi sınayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda reflekslerinizi konuşturuyor ve arabaları platformlar üzerinde zıplatarak yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Farklı temalara da sahip olan oyunda işiniz oldukça zor. Hareketli platformlardan kaçmalı ve kristalleri toplamalısınız. Zaman öldürmek için oldukça ideal bir oyun olan Town Jump ile zevkli vakitler geçirebiliyorsunuz. Tırmanma oyunu olan Town Jump'ı sakın kaçırmayın.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda etkileyici görseller de yer alıyor. Tuzaklardan kaçarak yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyor ve arkadaşlarınıza da meydan okuyorsunuz. Sonsuz oyun moduna sahip olan oyunu oynamak için dikkatli olmalı ve yanlardan çıkan bloklardan kaçmalısınız. Town Jump oyununu mutlaka denemelisiniz.

Town Jump oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
StoneFalcon, LLC
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