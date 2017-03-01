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Town Jump
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Town Jump

(iOS)
Town Jump İndir Hemen İndir

115 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Town Jump
Town Jump
Town Jump
Town Jump
Town Jump

Kristalleri toplayarak yükseklere tırmanmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 24 dakika önce

Town Jump, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunudur. Birbirinden zorlu sahnelerin yer aldığı oyunda reflekslerinizi sonuna kadar test edebiliyorsunuz.

Zorlu sahnelerin yer aldığı bir beceri oyunu olan Town Jump, farklı kurgusu ve kolay oynanışıyla dikkat çekiyor. Renkli görsellere ve etkileyici bir atmosfere sahip olan oyunda tek yapmanız gereken parmağınızı uygun zamanda ekrana dokundurmak ve bloklardan kaçmak. Oyunda sağdan ve soldan çıkan bloklardan kaçarak üstlerine zıplıyor ve kristalleri de toplayarak en tepeye tırmanmaya çalışıyorsunuz. Son derece basit bir işleyişe sahip olan oyunu boş zamanlarınızda severek oynayabilirsiniz. Boş zamanlarınızı öldürmek için tercih edebileceğiniz oyunda reflekslerinizi sonuna kadar test edebiliyorsunuz. Town Jump oyununu sakın kaçırmayın.

Yeteneklerinizi ve becerilerinizi sergilemenizi sağlayan Town Jump, oldukça kolay bir oynanışa sahiptir. Oyunda son derece dikkatli olmalı ve yanlardan çıkan bloklardan kaçmalısınız. Farklı arabaların ve temaların da yer aldığı oyundaki tek amacınız en tepeye tırmanmak. Zevkli bir oyun olarak nitelendirebileceğimiz Town Jump oyununda sinir krizleri de geçirebilirsiniz. Town Jump oyununu sakın kaçırmayın.

Town Jump oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.1 ve sonrası
Üretici:
StoneFalcon, LLC
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