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Toyota i-TRIL Geneva Motor Show'un Gözdesi Oldu

Toyota i-TRIL Geneva Motor Show'un Gözdesi Oldu

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Geneva Motor Show'un yıldızı Toyota i-TRIL konsept üç kişilik elektrikli otonom aracı oldu. Son derece ilgi gören bu küçük şehir içi aracını, 2030'a kadar yollarda görmek mümkün olmayacak.

Son derece etkili ve kıvrak bir manevra kabiliyetine sahip olan Toyota i-TRIL, arkadan itişli bir otonom elektrikli aracın öndeki tek tekerleği 25 derece açıyla dönebiliyor. Tam şarj ile yaklaşık 198 km yol kat edebilen Toyota i-TRIL bu kısa mesafeli performansıyla elbette bir şehirlerarası otomobil kategorisine girmiyor. Düşünsenize tek şarjla İstanbul'u bir baştan bir başa geçemiyorsunuz.

Ancak şehir içinde otonom ve elektrikli sürüş özelliği zaten İstanbul gibi şehirler düşünülerek tasarlanmamış. Toyota i-TRIL'in kabininde önde 1 arkada iki kişi oturabiliyor. Ayrıca kabinde, her hangi bir gözle görülür pedal ya da gösterge gibi detaylar da yok.

Toyota i-TRIL tamamen geri dönüşümlü materyallerden üretildiği için üretim maliyeti diğer uçuk konsept arabalar gibi astronomik değil. Ancak astronomik olmadığı iddia ediliyor demek daha doğru olacak aracın çünkü fiyatı belli de değil.

Toyota i-TRIL

Toyota i-TRIL Toyota i-TRIL

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Yazar: - 09.03.2017

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